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華人楊智涵 舞進洛縣藝術博物館

記者張宏╱洛杉磯報導
去年九月在庫爾富舉辦的Coastal Clean Up Day藝術活動上，楊智涵身穿定制塑料服裝現場起舞。（楊智涵提供）
去年九月在庫爾富舉辦的Coastal Clean Up Day藝術活動上，楊智涵身穿定制塑料服裝現場起舞。（楊智涵提供）

華人舞者楊智涵從東到西，從華人春晚舞台，舞到洛縣藝術博物館（LACMA）。楊智涵表示，她不想用文化和背景將自己設限，不刻意貼中國標籤，而是在中性情況下討論一種體驗。

在日前橙縣華人協會舉辦的春節晚會上，楊智涵帶領學生以一曲「青山遠黛」舞蹈，展現中國舞蹈之美。八歲就開始學習舞蹈，畢業於北京舞蹈學院的楊智涵，是一名專業舞者，她說，本來是主修古典舞和中國民間舞蹈，大二時愛上現代舞

去年2月在LACMA參展「Coded: Art Enters the Computer Age, 1952-1982」的藝術家Ellen Davis，希望用舞蹈和平面設計結合。在舞者選拔中，楊智涵被選上。她第一次在博物館演出，感覺很特別，現場是木地板，場地不大，她面對坐在在一邊的觀眾近距離表演，感覺就是藝術的一部分，身體成為藝術的延伸。

這次體驗，打開她的舞蹈視野，楊智涵不僅在REDCAT NOW藝術節表演舞蹈Some More，還在去年9月參加在庫爾富市（Culver）舉辦的Coastal Clean Up Day藝術活動。觀眾在行走中觀看表演，同時撿河邊垃圾，欣賞藝術的同時，為環保做貢獻。楊智涵說，她第一次在大自然中表演，她表演的主題是「Metamorphosis」，她和一個化妝品設計師合作，用塑料做服裝，在身體舞動時衣服發出聲音，展示人與自然生態的關係。

楊智涵說，她來自中國，最初學習中國舞，但不會刻意在舞蹈中加入中國文化，貼上中國標籤，這樣不僅把藝術之路走窄，且對本國文化也不負責任。現代舞創作內容是當代，她願意用身體嘗試新的東西，借助各種媒介，打破對美的局限，擴展美的定義。

華人舞者楊智涵一路從東到西用身體表達，從華人春晚舞台舞到LACMA博物館的展館。...
華人舞者楊智涵一路從東到西用身體表達，從華人春晚舞台舞到LACMA博物館的展館。（楊智涵提供）
楊智涵去年2月在洛杉磯縣藝術博物館為展覽「Coded: Art Enters t...
楊智涵去年2月在洛杉磯縣藝術博物館為展覽「Coded: Art Enters the Computer Age, 1952-1982」做舞蹈表演。（楊智涵提供）
日前橙縣華人協會舉辦的春節晚會上，楊智涵帶領學生以一曲「青山遠黛」舞蹈展現中國舞...
日前橙縣華人協會舉辦的春節晚會上，楊智涵帶領學生以一曲「青山遠黛」舞蹈展現中國舞蹈之美。（楊智涵提供）

華人 博物館 現代舞

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