華人楊智涵 舞進洛縣藝術博物館

去年九月在庫爾富舉辦的Coastal Clean Up Day藝術活動上，楊智涵身穿定制塑料服裝現場起舞。（楊智涵提供）

華人 舞者楊智涵從東到西，從華人春晚舞台，舞到洛縣藝術博物館 （LACMA）。楊智涵表示，她不想用文化和背景將自己設限，不刻意貼中國標籤，而是在中性情況下討論一種體驗。

在日前橙縣華人協會舉辦的春節晚會上，楊智涵帶領學生以一曲「青山遠黛」舞蹈，展現中國舞蹈之美。八歲就開始學習舞蹈，畢業於北京舞蹈學院的楊智涵，是一名專業舞者，她說，本來是主修古典舞和中國民間舞蹈，大二時愛上現代舞 。

去年2月在LACMA參展「Coded: Art Enters the Computer Age, 1952-1982」的藝術家Ellen Davis，希望用舞蹈和平面設計結合。在舞者選拔中，楊智涵被選上。她第一次在博物館演出，感覺很特別，現場是木地板，場地不大，她面對坐在在一邊的觀眾近距離表演，感覺就是藝術的一部分，身體成為藝術的延伸。

這次體驗，打開她的舞蹈視野，楊智涵不僅在REDCAT NOW藝術節表演舞蹈Some More，還在去年9月參加在庫爾富市（Culver）舉辦的Coastal Clean Up Day藝術活動。觀眾在行走中觀看表演，同時撿河邊垃圾，欣賞藝術的同時，為環保做貢獻。楊智涵說，她第一次在大自然中表演，她表演的主題是「Metamorphosis」，她和一個化妝品設計師合作，用塑料做服裝，在身體舞動時衣服發出聲音，展示人與自然生態的關係。