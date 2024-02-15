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曾在美國偶像暴紅 41歲華裔孔慶翔回警界 不放棄演藝夢

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
從美國偶像走紅的華裔歌手孔慶翔，經歷賭博成癮的低谷後，正面改變，選擇回歸洛縣警局作為犯罪分析員，持續追求自己的興趣和夢想。（孔慶翔提供）
從美國偶像走紅的華裔歌手孔慶翔，經歷賭博成癮的低谷後，正面改變，選擇回歸洛縣警局作為犯罪分析員，持續追求自己的興趣和夢想。（孔慶翔提供）

現年41歲的華裔歌手孔慶翔（William Hung），過去因在美國偶像（American Idol）的自信表演一度暴紅，吸粉無數，但也因賭博成癮，人生陷入低谷。他近期決定重返警隊，再度出現在眾人視線，面對人生的起起落落，孔慶翔表示，只要有可能，無論是利用工作之餘，還是透過其他方式，他都會繼續追尋演藝夢想。

回想起在「美國偶像」上的演出，以及隨之而來的走紅，孔慶翔感到很驚訝。他坦言，原本沒抱太大期望，覺得參加試鏡只是一次嘗試，沒想到評委的點評和節目播出後觀眾的反應，讓他一夜之間擁有數以百萬計的粉絲。這一切的變化讓他意識到，生活已徹底轉變，不再是以往那個默默無聞的自己，生活不再平凡。

影片來源：youtube/ABC7

成名後，孔慶翔雖然曾在學業和娛樂事業間掙扎，但他認為在演藝圈成名是很難得的機會，因此決定全力以赴。在這過程中，他得到從世界各地旅行和參加各種演出的機會，包括廣告、電影和現場表演。不過他在演藝圈的發展，很快遇到瓶頸，只好選擇重返學校完成學業。

除演藝事業不順外，孔慶翔還一度賭博成癮，險些毀了人生。起初他把玩撲克牌當作休閒和賺取額外收入的方式，但隨著時間推移，他試圖從賭博中快速賺錢。這種心態的轉變，導致他深陷財務困境，甚至影響到家庭。當他意識到這一行為，可能讓他失去一切時，他決定改變，主動向朋友尋求幫助；並通過家人和朋友的支持，讓他的生活重回正軌。

孔慶翔選擇作為犯罪分析員重返警界，這一轉變對他來說，既是挑戰也是新的開始，儘管這意味著需要學習新技能和面對未知挑戰，但他相信在娛樂行業的經歷和電腦技能，將為他在新職位上的成功提供助力。

孔慶翔鼓勵那些面臨類似挑戰的人要學會管理生活中的風險，找到合適的平衡點至關重要。他認為生活中到處都是風險，但關鍵在於如何有效管理這些風險，尤其是在面對誘惑和挑戰時。他對未來持樂觀態度，希望能夠將才華和熱情結合起來，找到一條既能發揮個人優勢，又能對社會產生正面影響的道路。

對於過去的「美國偶像」經歷，孔慶翔認為，最壞的情況只是被人嘲笑，這些最終會被人遺忘，但賭博帶來的風險和後果，是他不想再次經歷的，即便他計畫重返警界成為犯罪分析員，他仍未放棄對娛樂事業的熱愛，只要有機會，無論是在工作之餘還是通過其他方式，他都將繼續追求興趣和夢想。

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