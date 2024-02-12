超級盃／酋長延長賽擊敗49人 衛冕成功

NFL美式足球聯盟11日晚間在社群平台上貼出酋長隊贏得冠軍獎盃的號外。（NFL臉書）

超級盃 NFL美式足球 賽精采落幕，堪薩斯酋長隊以25：22的比數擊敗舊金山49人隊衛冕成功，贏得第58屆超級盃冠軍。曾效力於上海泰坦業餘美式足球隊的華人 張哲遠表示，儘管美式足球只在美國流行，並非國際化運動，但其影響力和商業化卻是世界首屈一指的。

張哲遠在大學是打四分衛和線衛兩個位置，所以他尤其欣賞49人線衛、也是球隊隊長的沃納（Fred Warner），還有新秀四分衛勃迪（Brooke Purdy）的表現。「美式足球需要每個位置的球員做好自己的工作，為身後的隊友襠下對面的衝擊，每個人都為最終的達陣貢獻力量，猶如古時候打仗一般，排兵布陣很重要。」

張哲遠自己的肩胛骨曾骨折，膝蓋也受到重傷，「這的確是一項危險的運動。」

張哲遠表示，如果說乒乓球是中國的國球，那美式足球就是美國的國球，場上球員的身體對抗常常會延伸到球迷間的鬥毆時間。他說，華人擅長的運動更註重對技巧的把握，而非是純粹的力量和速度。很少看到華人球迷因為一場體育賽事而打架，大家更關心的是娛樂明星，這大概是國情的不同。

灣區體育從業者梁晨回憶起去年49人在國聯決賽慘敗給費城老鷹隊時，憤怒的球迷來到舊金山市中心，「將幾乎一半的市中心摧毀」。