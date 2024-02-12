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去年詐騙逾百億 假冒最多

記者王若然／洛杉磯縣報導
FTC消費者回應與行動執行副主任Maria Mayo。（視頻截圖）
FTC消費者回應與行動執行副主任Maria Mayo。（視頻截圖）

詐騙如今充斥在人們生活中的方方面面。回顧2023年，騙子行騙的花樣更多，美國民眾因此損失的錢財也更多。少數族裔媒體（EMS）9日舉辦線上講座，特別邀請聯邦貿易委員會（以下簡稱FTC）專家介紹了最新出爐的2023年詐騙數據，包括最常見的詐騙手法及如何舉報等訊息。

FTC消費者回應與行動執行副主任Maria Mayo介紹了最新出爐的2023年詐騙數據。2023年，向FTC舉報的民眾共計損失約100億元，共有260萬人舉報詐騙行為。其中每五個舉報人中，就有一人資產損失。Maria Mayo表示，相比2022年共計90億元的損失，2023年的受損金額有了很大上漲，即使舉報的人數沒有太大變化。

2023年最常見的詐騙手段前五位依次為假裝某人或某機構行騙、網路購物、假的中獎信息、投資、藉商業和工作機會行騙。其中假裝成商業機構如銀行進行詐騙的損失金額連續三年攀升，2023年達到7億5200萬元；假裝成FTC行騙造成的損失金額也在攀升，2019年損失金額中間數為3000元，2023年為7000元；借投資之名行騙的損失金額最大，2021年至2023年分別造成17億元、38億元和46億元的損失。

Maria Mayo表示，這幾年騙子聯繫受害人的平台也有所變化。出乎意料地，2023年最常見的接觸受害者平台為電子郵件，其次為打電話、發短信、網站或App、社交媒體。她說，前幾年最常見的聯繫方式為打電話、發信息，2023年則為電子郵件。通過電子郵件詐騙的舉報數量最多，打電話的詐騙案中，受害人平均損失金額最高，而社交媒體詐騙的受騙總金額最高。

FTC華盛頓特區市場部副主任Lois Greisman。（視頻截圖）
FTC華盛頓特區市場部副主任Lois Greisman。（視頻截圖）

FTC華盛頓特區市場部副主任Lois Greisman介紹，近幾年，人工智能被廣泛用在詐騙中。騙子通過模擬受害人親朋好友的聲音給其打電話騙取錢財。騙子還可以用人工智能分析最成功的行騙方式。Lois Greisman說，詐騙有幾個危險信號，一旦遇到堅持讓受害人通過電匯、加密貨幣、手機App轉帳的，都有可能是騙局。

FTC華盛頓特區消費者與商業教育高級律師Larissa Bungo介紹了如何舉報詐騙。她說，受害者不論有沒有被騙取錢財，都可以舉報。目前電話舉報支持多語言，包括西語、中文、越南語等。電話為8773824357，撥通後按「3」可以選擇相應語言。該舉報電話運營時間為東部時間上午9時至下午5時。民眾還可以上網進行舉報，支持英語和西語，網址為：https://reportfraud.ftc.gov/#/。

此外，FTC為個人和企業提供免費宣傳信息手冊，可以上網預定，郵費全免。網站為：https://www.bulkorder.ftc.gov/。這些宣傳手冊簡單易懂，有包括中文等多語種，幫助民眾了解和預防詐騙。

FTC華盛頓特區消費者與商業教育高級律師Larissa Bungo介紹了如何舉報...
FTC華盛頓特區消費者與商業教育高級律師Larissa Bungo介紹了如何舉報詐騙。（視頻截圖）

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