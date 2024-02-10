華人除夕吃盆菜象徵滿盆滿缽 商家忙翻天銷量年勝一年

888海珍的大厨正在為民眾年夜飯趕製除夕大餐。（記者楊青/攝影）

掛燈籠、貼春聯、做年菜、備紅包，聖蓋博 谷華人 民眾和商家農曆大年除夕忙翻天。

888海珍的大厨正在為民眾年夜飯趕製傳統盆菜。（記者楊青/攝影）

聖蓋博谷各大華資餐館、燒臘外賣鋪除夕當天更是門庭若市，雖然堂吃客人沒有平常多，但預訂的外賣熱火朝天，許多餐館的傳統盆菜、年菜燉盅、燒豬、燒鷄、燒鷄和年糕、發糕供不應求。

聖蓋博谷華資餐館888海珍酒家，除夕日所有工作人員到位，燒臘師傅忙得一夜沒有闔眼。專門負責傳統盆菜的老師傅表示，很多來自廣東和東南亞的老華僑依然保持著新年吃盆菜的傳統，鮑魚、瑤柱、髮菜、蠔士、大蝦等幾十種美味食材同聚一盆，象徵層層曡曡，滿盆滿缽。他說，不僅廣東老僑，來自其他地方的華人也開始喜歡上盆菜，新年盆菜的銷量年勝一年。888海珍總經理Lucy陳表示，今年的盆菜預訂量將近300盆，年關已到，這些天還不斷有電話進來，希望在新年期間吃上盆菜。

888海珍的大厨正在趕製民眾預訂的除夕鷄湯。（記者楊青/攝影）

「我們幾天前就開始陸續採購，」鑽石吧居民Lily陳9日除夕下午一直在自家廚房忙，「今年我們三家朋友一起吃年夜飯」，在台灣就煮得一手好飯菜的Lily擔任除夕大餐的總廚。

Lily說，她今年完全按台灣人的過年傳統給友人們準備年夜飯：胡椒蝦、清蒸魚、蒜苗炒臘肉、蝦仁蘆筍、鰻魚油飯、筍乾扣肉、蛤蜊鷄湯，還有朋友剛剛從墨西哥釣回的海魚生魚片。其中，臘肉是好友楊潮明特別自製的，非常令人期待。楊先生笑言，自己對好友們團聚的年夜飯有所貢獻，他今年特別學做臘肉，先後嘗試三次，最終在大年除夕當天製成最棒的一批。

從台灣來美十年，Lily說，在南加州過年雖然沒有台灣熱鬧，但也別有風味，特別是幾家好朋友相聚，感受家人之外的另一種情親。為準備年夜飯，她和友人先後跑了華洋三個超市，確保食材新鮮、經濟實惠。

美國北京聯合會榮譽會長李紅家，除夕當天也是熱鬧非常，李紅媽媽師秀梅當天一早就開始為全家準備年夜飯，蒸籠蝦、炸丸子、包餃子 ；李紅和女兒則負責掛春聯、備紅包，忙得不亦樂乎。