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洛縣檢察長初選 11人戰賈斯康 誰能出線？

記者張宏／洛杉磯報導
哈岡華人協會會長方孝偉（左六）7日邀請律師鄧洪（左五）分析洛縣檢察長競選情況。（主辦方提供）
哈岡華人協會會長方孝偉（左六）7日邀請律師鄧洪（左五）分析洛縣檢察長競選情況。（主辦方提供）

11名候選人將於3月初選挑戰現任洛杉磯縣檢察長賈斯康（ George Gascón），那個候選人最有希望挑戰成功？那個候選人對改善治安有直接幫助？社區治安人人有責基金會（TACF）上周邀請律師鄧洪出席「選舉討論之夜」，分析各個候選人背景和政見取向。

鄧洪表示，在治安領域，檢察長角色至關重要，現在洛杉磯地區治安惡化和現任檢察長賈斯康政策有直接關係。賈斯康的犯人恩公政策，導致現在犯人太多，警察抓到人，檢察長也不起訴。因為左派做法，民眾兩度發起罷免賈斯康。目前11名挑戰者中，兩名極左派人士Jeff Chemeringsky和Dan Kapelovitz，和賈斯康是一脈相承，都建議用輕罪感化犯罪分子。

11名挑戰者有兩名退休法官，David Milton和Craig Mitchell，他們看到治安每況愈下，願意出來幫助社區，也有三名現任檢察官，包括南加大紀欣然案檢察官John Mckinney，曾因主張重罰被賈斯康降職的Jonathan Hatami和有30多年司法經驗的Maria Ramirez。

他說，這麼多候選人一起選洛縣檢察長，意味3月初選賈斯康不會有超過50%的選票，他和誰對選至關重要，挑戰者責任重大。他認為，最有希望進入決選的是Maria Ramirez，她不僅做過檢察官，還在檢察長辦公室擔任過行政主管，有管理經驗。其他檢察官主要是會打官司，但作為新任檢察長必須要有行政經驗，她目前呼聲比較大。另一名候選人David Milton雖是共和黨，在洛杉磯選舉不占優勢，但他是非裔，從事司法工作40年，有一定知名度，且太太是華人，對華人仇恨犯罪有了解且很關注。David認為，仇恨犯罪應受到全面起訴，且支持部分撤銷第47號提案。

其他候選人中，Nathan Hochman是前洛縣警長李貝卡案辯護律師，曾任華盛頓特區美國司法部稅務司助理總檢察長。也是洛杉磯聯邦檢察官和洛杉磯市道德委員會前主席。2022年，他被共和黨提名為加州檢察長，但沒有成功。

候選人Debra Archuleta是一名高等法院法官，於2016年首次當選。她曾任地區檢察官25年，對槍支暴力採取更強硬的立場。Jonathan Hatami自2006年以來一直擔任洛杉磯地區副檢察長，和華人社區有一定交集。

左派人士Jeff Chemeringsky從2014年至2023年在洛杉磯檢察長辦公室擔任檢察官。他最近的職位是暴力和有組織犯罪科科長。Dan Kapelovitz是一名刑事辯護律師。

Eric Siddall是地方檢察長辦公室的暴力犯罪檢察官，他也被指定為美國特別助理檢察長，他已在該辦公室工作16年。Lloyd 'Bobcat' Masson是聖伯納汀諾縣地方檢察長辦公室懸案部門的檢察官，曾任洛杉磯市前檢察長副手，他希望採用新技術來接觸年輕的罪犯。

Craig Mitchell擔任高等法院法官18年，負責監督嚴重重罪案件。 此前，他曾任地區檢察官11年，並創立遊民區跑步俱樂部，他認為輕罪必須被起訴。

社區治安人人有責基金會（TACF）7日邀請律師鄧洪（左六）參與選舉討論之夜，分析...
社區治安人人有責基金會（TACF）7日邀請律師鄧洪（左六）參與選舉討論之夜，分析各個候選人背景和政見取向。（主辦方提供）

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