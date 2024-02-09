冬季太浩湖 另類新玩法

Snowmobiling的賣點就在速度感。（取自Coldstream Adventures網站）

說到冬季的太浩湖（Lake Tahoe），大家應該都會想到滑雪，畢竟當地可是有14間度假村、160多條纜車。但是滑雪的最大缺點就是人多，排隊排半天才能出發，坐纜車回來又要等。舊金山 標準報介紹了兩種另類玩法，一靜一動，可以享受到太浩湖不為人所知一面。

第一種是雪靴步行（snowshoeing）。太浩湖周邊有很多出租雪靴的店，可以租雙雪靴自行探險。不過也有專門導覽的業者，例如「Snowshoe Tahoe」就提供兩套導覽行程，依時間不同分別為75元與95元。另一個選擇是「Tahoe Snowshoe Tours」，65元起跳。

Snowshoe Tahoe的老闆Pauly Miltner說，參加導覽的好處在於教練會先從基本動作教起，然後帶領客人到各處景點觀賞，也可以依心情或時間，選擇在某地多留一點時間，例如等待日落的那一刻。

第二種是雪上摩托車（snowmobiling）。許多人試過之後的感想都類似於「棒呆了」。可以選擇的業者有「Coldstream Adventures」、「Lake Tahoe Snowmobile Tours」，「Lake Tahoe Adventures」，或是向渡假村租用自行探險，Zephyr Cove Resort就提供租車 服務。

Coldstream Adventures的總經理Larry Hahn說，玩雪、賞雪最過刺激的莫過於snowmobiling，也就是駕著雪上摩托車享受風馳電掣的快感。他們安排的行程垂直高度差達2000呎，從太浩湖區較少人的區域一路玩過去。