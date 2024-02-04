反詐騙、抗地震…磯僑界急難救助協會講座 百人參加

洛杉磯縣警局詐騙及犯罪組警官Rodney Cutierrez（右一）以及警探Aily Baldwin（左一）為民眾講述常見的詐騙類型並分享了實際案例。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 僑界急難救助協會3日下午舉辦了精彩的「社區安全 - 如何防範地震 及如何預防詐騙/網路犯罪」講座，特別邀請業內專家為民眾帶來有趣又有實用價值的內容。現場有近百名聽眾，眾多民選官員和社區領袖都來捧場。

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君。（記者王若然／攝影） 洛杉磯僑界急難救助協會為支持本次活動的社團組織頒發感謝狀。（記者王若然／攝影）

當天的活動在洛杉磯華僑文教中心舉辦，邀請了洛杉磯縣警局詐騙及犯罪組警官Rodney Cutierrez以及警探Aily Baldwin，為民眾講述常見的詐騙類型並分享了實際案例。慈濟基金會社會教育推廣專員刑敏為大家講解了如何應對大地震，以及地震來臨時應該怎麼做的專業知識。

洛杉磯僑界急難救助協會與南加州僑界社團聯合舉辦社區安全講座。（記者王若然／攝影） 亞凱迪亞（Arcadia）市議員鄭博仁（右一）、王愛琳（左二）到場支持，並為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

其中警探Aily Baldwin用流利的中文為大家講解了常見的詐騙形式，包括比特幣投資，殺豬盤，假裝親朋好友騙錢等。Aily Baldwin特別強調，作為華人一定要勇敢報案，分享自己被騙的經歷。如今詐騙很普遍，不要覺得被騙很丟人。因為在實際案例中，連精明的律師和20幾歲的年輕人都被騙過。

洛縣委員巴格（Kathryn Barger）委託中華會館主席李金生（左二）為洛杉磯僑界急難救助協會頒發賀狀。（記者王若然／攝影） 有近100人參加了當天的講座。（記者王若然／攝影）

洛杉磯僑界急難救助協會會長劉煥君介紹，協會經常會依民眾需要舉辦講座。這次的講座有兩個主題：一是老年人常遇到的詐騙，二是大地震。她說，專家表示南加州 地區一定會遇到大地震，只是時間問題。與其到時候不知道怎麼處理，倒不如提前了解這方面知識，當地震來臨時臨危不亂。當天的活動召集人為副會長楊家淦和李梅如。