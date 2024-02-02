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洛市爛尾樓泛海廣場 成塗鴉客最大畫布

編譯胡立宗／綜合報導
泛海廣場未完工大樓的多層樓外被塗鴉，右方為Crypto.com Arena。（取自KCAL電視台畫面）
泛海廣場未完工大樓的多層樓外被塗鴉，右方為Crypto.com Arena。（取自KCAL電視台畫面）

洛杉磯市「泛海廣場」（Oceanwide Plaza）因中國地產商泛海控股資金短缺，自2019年就停工至今。但樓高27層的三棟大樓之一，近日卻被發現至少25層遭到塗鴉。這些集體塗鴉不但位置一致，而且還有些是跨樓層的集體創作，據說連外州的塗鴉客都慕名而來。

泛海廣場位在體育館Crypto.com Arena旁邊，自停工以來就少有人進出。洛市警局仍在調查之中，據稱曾經對部分塗鴉者開罰，但為拘留或逮捕任何人，這些塗鴉客如何進入，如何在短時間內完成龐大畫作仍不得而知。

KTLA電視台訪問到一名目擊事件發展的街頭攝影師Daron Burgundy，他說一群人至少三晚在泛海廣場進進出出，就算有人一度被員警盤問，但也只是開了罰單就放人了，同一時間樓上的其他人仍在繼續塗鴉。

Daron Burgundy說，工程早就停擺了，不知道塗鴉客為何這麼久才找上泛海廣場，到場員警曾經透露，在Instagram有貼文不斷轉發，似乎是在招人一起來畫，「不過完工後看來還滿壯觀的」。

最早出現在Citizen App的影片是1月30日公布的，其中顯示一人正在泛海廣場的陽台作畫。KTLA空拍的畫面顯示，低樓層連續三層出現「N-C-T」字樣，高層樓則出現「set the pace」、「amen」、「SINKOE」、「XN28」、「ROSEK」、「AMI」等字樣。

洛市警局的Central Division則表示，他們已經與代表Council District 14的議員梁家訓（Kevin de León）討論過，安全措施應該會再加強，塗鴉也會清除。不過梁家訓辦公室尚未正式回應。

泛海廣場的集體塗鴉。（取自KTLA報導）
泛海廣場的集體塗鴉。（取自KTLA報導）

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