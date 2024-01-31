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加州全保31日登記截止 2/3投保者每月保費低於10元

記者邵敏／亞凱迪亞報導
華興保險聯合加州全保，在亞凱迪亞市植物園舉辦新年活動，以充滿活力的舞龍舞獅開場。（記者邵敏／攝影）
華興保險聯合加州全保，在亞凱迪亞市植物園舉辦新年活動，以充滿活力的舞龍舞獅開場。（記者邵敏／攝影）

華興保險、加州全保（Covered California）1月30日（周二）聯合舉辦慶祝農曆新年活動，並指出加州全保31日登記截止，呼籲民眾把握最後時間。根據目前數據，2/3的加州全保投保者，每月保費都在10元、或低於10元、甚至零保費。

為慶祝傳統的農曆新年，華興保險聯合加州全保，在亞凱迪亞市植物園舉辦新年活動。當天活動以充滿活力的舞龍舞獅開始，主辦方表示，2024年是中華民族的龍年，在這個吉祥時刻向華人社區拜年，祝福新的一年繁榮昌盛、龍年行大運。

主辦方向華人社區拜年，祝福龍年行大運。（記者邵敏／攝影）
主辦方向華人社區拜年，祝福龍年行大運。（記者邵敏／攝影）

華興保險總策略張洛萱（Angela Chang）提醒，1月31日（周三）是加州全保登記截止日，投保者可於最後時間註冊加入。張洛萱表示，健康保險非常重要，許多符合資格的家庭，每月支付10元就可獲得很好的健康保險；華興保險多年來與加州全保合作，華人如需購買加州全保，可以找華興保險辦理相關事項。

華興保險、加州全保30日舉辦慶祝農曆新年活動。（記者邵敏／攝影）
華興保險、加州全保30日舉辦慶祝農曆新年活動。（記者邵敏／攝影）

加州全保中文發言人呂文昭強調醫療保險的重要性，「如果沒有醫保，在美就醫非常昂貴。」她指出，90%的民眾購買加州全保都可獲得政府補助，今年補助包括聯邦和州政府。

加州全保執行主任Jessica Altman表示，隨著聯邦補貼的增加、以及加州一項降低自付額新計畫的推出，民眾現在可獲得的援助比以往任何時候都要多。新推出的自付額分擔減免計畫，適用於收入不超出聯邦貧窮線250%的加州民眾，例如單身投保者年收入不超過3萬6450元，4口之家收入在7萬5000元以內。

截至1月20日，加州全保170多萬名投保者中，超過85萬人符合資格享受費用節省、以及更好的福利；超過2/3的投保者，每人每月只需支付10元或更低費用，就可以獲得銀級費用分擔減免計畫。投保者可透過訪問CoveredCA.com了解更多適用選項。

活動主要嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）
活動主要嘉賓合影。（記者邵敏／攝影）

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