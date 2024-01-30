聖瑪利諾華協春節園遊會 周日開鑼

華協會長許嗣堯（右二）致詞感謝市政府的全力支持。（聖瑪利諾華人協會提供）

聖瑪利諾 華協日前舉辦農曆新年園遊會的暖場派對，該市市府官員、學區 教委及總監、社團代表、贊助商等應邀參加，共同為2月4日周日登場的園遊會助力。華協會長許嗣堯致詞感謝市政府的全力支持，市政府已將活動彩旗沿街懸掛在Huntington大道兩旁，為聖市營造濃厚節日氣氛。

今年是華協第二次舉辦農曆新年園遊會，地點在聖瑪利諾的雷西公園（Lacy Park），活動將從上午10時持續至下午3時。此次園遊會預計有60個攤位，展示包括古箏、琵琶、圍棋、中文書、國畫和麻將等中國文化元素。同時，還設有各式趣味活動，包括揑麵人、寫春聯、中國結、丟骰子、玩豆沙包和做風車等。此外，豐富的美食選擇也必不可少，包括成都小吃、迦南的中華美食、福軒的台式料理、擼串吧燒烤、泰式料理、聖瑪利糕餅、櫻花鋪子的甜點、波覇奶茶等。

聖瑪利諾農曆新年園遊會2月4日登場，民眾可免費入園。（聖瑪利諾華人協會提供）

今年園遊會的表演舞台，是40呎寛36呎深的大舞台，將近30個表演節目陸續上演，包括來自學區內各學校的七個表演團體和社區內多個表演團隊。此外，還邀多位藝術家共襄盛舉，演出內容包括舞龍舞獅、功夫、二胡演奏、琵琶古箏演奏、中國古典舞 、拉丁舞、街舞、韓國民族藝術和日本 太鼓等多元文化表演。

華協表示，共有超過400名社區義工參與此次園遊會的籌畫和安排，旨在將農曆新年的活動打造為聖瑪利諾的年度盛會，並希望藉由農曆新年的活動促進社區交流，提升社區文化的多元與包容。期待社區居民能夠積極參與，如同家人般團聚共同慶祝農曆新年。