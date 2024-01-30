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專家：美人盼合法的移民制度邊境人員暗藏政治力量角逐 拜登政府渴望保留「人道主義假釋」

記者朱敏梓／洛杉磯報導
美國移民律師協會 (AILA) 和美國移民理事會 (AIC) 政策與合作關係首席顧問Angela Kelley。（ZOOM截圖）
美國移民律師協會 (AILA) 和美國移民理事會 (AIC) 政策與合作關係首席顧問Angela Kelley。（ZOOM截圖）

大選年到來，共和黨採取了更加極端的反移民立場，前總統川普更是稱移民「毒害國家的血液」。民主黨人擔心該議題對選舉的影響，而美國人則擔心該議題對美國國內的影響。少數族裔媒體服務（EMS）線上會議，深入討論了關於反移民的政治後果，以及關於高度政治化的移民制度所帶來的一些長期問題。

美國移民律師協會 (AILA) 和美國移民理事會 (AIC) 政策與合作關係首席顧問Angela Kelley介紹了目前參議院關於邊境問題的談判情況。她表示，邊境人員的變化中暗藏著政治力量的角逐。目前參議院正在進行兩黨對話，談判的目的是為了推進向烏克蘭的一項支出法案，而現在演變成了關於政治庇護的討論。在這項問題上，參、眾議院關注的重點是「烏克蘭是否會獲得資金」，這涉及到本屆政府的外交政策優先事項，也就是拜登政府推行的「人道主義假釋」。

Angela Kelley指出，對於阿富汗、烏克蘭、古巴、海地、尼加拉瓜、委內瑞拉等國家的人來說，他們可以進入美國但不會獲得綠卡，只會獲得工作授權，並且他們不會被優先驅逐，除非他們犯罪。共和黨人希望能夠限制「人道主義假釋」，而拜登政府則渴望保留這項權力，因為這正在創造法律途徑，以便人們可以合法假釋而不是走私入境。

另一大談判的重點則是關於關閉邊境的觸發事件，例如在南部邊境遇到一定數量的非法移民，假設7天平均有4至5000人，邊境可能就將關閉，物資運輸仍將可以繼續。Angela Kelley補充，目前還有一些針對於非法移民簽證的積極進展，可能為他們提供一些時間和機會聘請律師。

Angela Kelley表示，移民在過去30年，尤其在數字方面發生了很多變化。在以前，4000人是非常難以想像的數字，而現在，每天有超萬人渴望入境美國；幾年前，大約是現在的五分之一。此外，以前大多數入境者都是墨西哥人，其他國家和地區的只占12%，現在則占比52%。而在如此迅速增長的數字面前，政府難以處理關於資源、基礎設施、管理人員等各項問題。

美國約有30年沒有進行全面的移民改革，而拜登政府雖然在執法方面投入大量資金，卻在推動這一進程方面投入很少，在選舉年到來之際，這可能會成為共和黨人用於攻擊對手的議題。

倡導移民權利的非營利組織美國之聲執行董事Vanessa Cardenas提到，拜登政府的「人道主義假釋」是一項變革性政策，它為人們創造了合法的途徑和能力，對於90%的人來說，如果要在獲得簽證或非法入境中做選擇，他們都會選擇合法簽證。

非法移民 拜登 共和黨

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