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酒店淪遊民所 深圳新世界挨告

洛杉磯訊
洛杉磯大飯店如今變成遊民收容所，讓這裡的租客損失慘重。（谷歌地圖）
洛杉磯大飯店如今變成遊民收容所，讓這裡的租客損失慘重。（谷歌地圖）

曾犯下電信詐騙、行賄等罪，現逃亡中國的富商黃偉（音譯，Wei Huang），再次因名下的洛杉磯大飯店（LA Grand Hotel）惹上官司。兩名原告是洛杉磯大飯店物業的租客，他們稱，黃偉將洛杉磯大飯店變成「無盡的破爛遊民收容所」。讓他們的學生與投資人，身處藥物濫用和人身攻擊的險境。

該案在洛杉磯高等法院受理，提告日期為1月25日。原告方為非營利組織媒體藝術學院（Academy of Media Arts）以及尚未營業的ROME夜店。他們以詐騙、違約、違背信任和公平交易契約精神等，提告黃偉及深圳新世界公司（Shen Zhen New World I LLC）。

根據原告方的訴狀，黃偉單方面決定將酒店無限期改為遊民庇護所，徹底改變該建築原來的高檔形象。他們對此尋求經濟賠償。黃偉方的代表，尚未對此案進行評論。

訴狀中表示，媒體藝術學院是幫助弱勢群體上大學、找工作的組織。該組織在與黃偉簽下租賃合同後，招攬了更多學生，最初一批學生班，畢業率達98%，每個畢業的學生，都得以進入四年制大學深造。ROME夜店則為開業投資了數萬元，包括申請營業執照、經營酒類許可證等。而該夜店設在洛杉磯大飯店頂樓，為該建築增值約1500萬。

然而在酒店面臨經營困難，入住率低的情況下，黃偉將該酒店所有房間，改成遊民庇護所，每月從政府相關部門收取150萬元報酬，並稱這是特殊時期的短期舉措。然而疫情後，黃偉仍持續這項生意，並已獲利5400萬元，將原本一流的酒店，改造成「破爛的遊民收容所」。訴狀中表示，全洛杉磯縣僅有兩家酒店被長久用作遊民收容所，其中一家就是黃偉經營的洛杉磯大飯店。

在這種情況下，學院學生和夜店投資人對該酒店環境不堪其擾，包括裡面的垃圾遍地、人身攻擊、注射器、暴力及安全隱患等。導致學院學生家長不再讓孩子在此處上學，而夜店投資人也已撤資。

黃偉曾被判賄賂時任洛市市議員惠薩（José Huizar）超過100萬元，換取市府同意公司在洛市新建77層樓高的摩天大樓。2022年11月對該案的審判中，陪審團認定深圳新世界公司與黃偉八項罪名成立，包括三項電信詐騙，四項跨州、旅行進行賄賂以及一項賄賂罪。黃偉2023年5月被判五年緩刑，並罰款400萬元。

2010年，黃偉買下洛杉磯市議員惠薩選區內的洛杉磯大飯店。根據該賄賂案的訴狀，黃偉當時通過各種方式行賄惠薩，包括現金、賭場免費籌碼、免費的私人與客機服務。黃偉曾為惠薩入住拉斯維加斯高檔飯店買單，並為其提供性招待。公司另外還提供60萬元的不明借款給惠薩，助他「擺平」性騷擾指控。

惠薩近日因收受賄賂，被判13年監禁。

洛杉磯 遊民 投資

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