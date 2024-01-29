洛城新語╱抄襲難究責 傳統媒體陷困境

洛杉磯 時報日前因巨額虧損裁員，新聞編輯部至少115人丟掉工作。在互聯網「快」經濟下，面臨經營困境的傳統媒體，不只洛時一家。抄襲成本太低、究責困難，是新聞市場劣幣驅逐良幣的主要原因之一。

繼2023年6月裁撤70個職位後，2024年伊始，洛杉磯時報新聞編輯部再縮編20%。洛時稱，無法承受每年虧損3000至4000萬元，不得不做出艱難決定。洛時認為，越來越多消費者轉為使用Tiktok及其他社群平台獲取資訊，是其經營困難的原因。

受社媒影響的，不只洛杉磯時報；包括NBC、ABC及華盛頓郵報 等在內的主流媒體，2023年都經歷不同程度的縮編。人資顧問公司「Challenger, Gray & Christmas」數據顯示，2023年截至11月，全美流失近2700個記者職位，比2022與2021年的全年數據都要多。

相比「自媒體」的三、五人成軍，傳統媒體動輒上百人的採編團隊，經營成本無疑要高得多。而且相比傳統新聞產製，需要實地走訪、多方求證；「自媒體」的方法更加「經濟且便捷」，他們只需從傳統媒體的網頁上「搬運」內容即可。自媒體還可能因「搬運」內容的渠道眾多，其新聞「全面性」，有時甚至超越單家傳統媒體。

或許有讀者認為，美國有成熟的法律保護智慧財產，傳統媒體可以通過提告維權。可是需考量這麼做的經濟效益，首先在美國請律師打官司不便宜，其次舉證、出庭等提告流程，更是會耗費不少時間。加上「自媒體」通常規模較小，即使打贏官司，能立即拿到的賠付，可能也十分有限。對許多傳統媒體來說，提告只能起震懾作用，很難有收益。

而且提告的震懾作用，有時還不一定能實現。許多自媒體，根本找不到其公司所在地，可謂是送訴狀無門。更不用說搬運內容的自媒體數量之多，根本告不過來；還有可能出現剛剛告倒一家，又有新自媒體「春風吹又生」現象。

當下很多傳統媒體推行數位付費訂閱，但挑戰也不斷，互聯網瀏覽與傳統印刷的用戶不同，很多使用數位載具的用戶，早已習慣谷歌 等搜索引擎提供的免費資源。簡言之，倘若在這裡要付費訂閱，為何不用搜索功能，尋找其他「搬運」但免費的訊息。

綜合考量，外部因素影響仍是主因。社媒使用新聞內容需付費，或許是解決當下「抄襲成本低、究責難」問題的關鍵。為保護認真做內容的傳統媒體，應該支持媒體提告臉書、谷歌案。