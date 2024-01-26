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洛加大勞工中心主任黃道權 獲頒領導獎

記者趙健／洛杉磯市報導
洛杉磯加大勞工中心主任、華裔教授黃道權獲頒領導力獎。（UCLA）
洛杉磯加大勞工中心主任、華裔教授黃道權獲頒領導力獎。（UCLA）

由洛杉磯縣人際關係委員會(LACCHR)主辦的年度約翰安森福特獎（John Anson Ford Awards，簡稱JAF），日前在洛杉磯市中心的Kenneth Hahn Hall of Administration舉行頒獎儀式，洛杉磯加大（UCLA）勞工中心主任、華裔教授黃道權（Kent Wong） 獲頒「John Allen Buggs領導獎」。

黃道權領導洛杉磯加大勞工中心30餘年，將團隊從最初的3名員工發展到40人，他在推動勞工正義方面的不懈努力得到國內外的廣泛認可。 洛杉磯縣人際關係委員會讚揚他「將整個成年生活都致力於團結來自各背景的工人和社區，以支持社會正義、公平工資和人道的工作條件」。

洛杉磯縣人際關係委員會16日舉辦年度約翰安森福特獎頒獎儀式。（洛杉磯縣人際關係委...
洛杉磯縣人際關係委員會16日舉辦年度約翰安森福特獎頒獎儀式。（洛杉磯縣人際關係委員會）

黃道權透過影片表示，他很幸運能夠在這場充滿活力的勞工運動中發揮小小的作用，以促進工人權利、移民權利、人權和公民權利。他還表示特別榮幸能與勞工領袖Dolores Huerta一同獲得這項榮譽，她是成千上萬人在推動人權和公民權利方面的靈感來源。

多年來，黃道權在洛杉磯加大教授勞工研究和亞裔美國人研究課程，他還與勞森牧師（Rev. James Lawson Jr.）共同教授非暴力和社會運動課程，並合作出版兩本著作。2022年，由於黃道權堅定致力於在全州範圍內擴大勞工研究和教育，加州大學開始一項在整個加州大學建立勞工中心的倡議，加州大學的九個校區如今都擁有勞工中心。 同時，三所墨西哥大學也以加州大學為藍本，開始建立勞工中心。

勞工 洛杉磯加大 加州大學

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