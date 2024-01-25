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洛時精選／顛覆出走印象 加州正吸引高學歷人才

編譯／陳盈霖
儘管加州生活成本很高，大批人才外流，但加州仍同時繼續吸引著更多受過良好教育和高薪人才。（(Jay L. Clendenin / 洛杉磯時報）
儘管加州生活成本很高，大批人才外流，但加州仍同時繼續吸引著更多受過良好教育和高薪人才。（(Jay L. Clendenin / 洛杉磯時報）

洛杉磯時報報導，儘管加州生活成本很高，大批人才外流，但同時間仍繼續吸引著更多受過良好教育和高薪人才。新的人口普查數據正駁斥「加州住房和負擔能力危機，趕走受過良好教育的居民，導致所謂人才流失」的觀點。

25歲科瓦爾（Thomas Kowal）大部分時間都住在東岸，但他申請洛杉磯加大（UCLA）毒物學博士，因為他想改變節奏和環境，他知道洛杉磯生活費很高，但認為畢業後就能負擔得起加州的生活方式。

根據人口普查數據，加州在科技、醫藥和娛樂等領域的強勁經濟發展，與令人驚嘆的高等教育網繼續吸引人才。但一些因素，特別是高房價，仍可能會讓人離開。

數據顯示，2022年從其他州搬到加州的人中，近三分之二擁有學士或以上學位，從他國搬到加州的人中，有一半以上擁有學士或以上學位。

數據並指出，儘管2021年至2022年加州人口下降，但擁有學士學位人數增加1.6%，擁有碩士學位人數增加2.6%。同期間25歲以上，大學學歷以下的加州人口數量減少1.4%。

加州公共政策研究所（Public Policy Institute of California）資深研究員強森（Hans Johnson）表示，過去五年來，加州在與其他州交流中，歷經大學畢業生淨流失，但如今受過教育的居民流失「已大大減少」。在高峰期，離開加州的大學畢業生比移入的大學畢業生多了近9萬人，至2022年，前者僅比後者略多於3萬人。

他指出，在歷經如新冠肺炎疫情破壞後，加州以前吸引受過高等教育者的模式重新出現。「加州長期以來一直傾向吸引20歲出頭年輕大學畢業生，他們剛剛開始職業生涯，如今這個群體再次呈現積極狀態。」（原文為洛時記者TERRY CASTLEMAN, ASHLEY AHN報導）

洛杉磯時報原文：

Despite California exodus, the well-off and well-educated still flock here. Will they stay?  

https://www.latimes.com/california/story/2024-01-18/despite-california-exodus-the-well-off-and-well-educated-still-flock-here

加州 洛杉磯加大 人口普查

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