洛時精選／顛覆出走印象 加州正吸引高學歷人才

洛杉磯時報報導,儘管加州 生活成本很高,大批人才外流,但同時間仍繼續吸引著更多受過良好教育和高薪人才。新的人口普查 數據正駁斥「加州住房和負擔能力危機,趕走受過良好教育的居民,導致所謂人才流失」的觀點。

25歲科瓦爾(Thomas Kowal)大部分時間都住在東岸,但他申請洛杉磯加大 (UCLA)毒物學博士,因為他想改變節奏和環境,他知道洛杉磯生活費很高,但認為畢業後就能負擔得起加州的生活方式。

根據人口普查數據,加州在科技、醫藥和娛樂等領域的強勁經濟發展,與令人驚嘆的高等教育網繼續吸引人才。但一些因素,特別是高房價,仍可能會讓人離開。

數據顯示,2022年從其他州搬到加州的人中,近三分之二擁有學士或以上學位,從他國搬到加州的人中,有一半以上擁有學士或以上學位。

數據並指出,儘管2021年至2022年加州人口下降,但擁有學士學位人數增加1.6%,擁有碩士學位人數增加2.6%。同期間25歲以上,大學學歷以下的加州人口數量減少1.4%。

加州公共政策研究所(Public Policy Institute of California)資深研究員強森(Hans Johnson)表示,過去五年來,加州在與其他州交流中,歷經大學畢業生淨流失,但如今受過教育的居民流失「已大大減少」。在高峰期,離開加州的大學畢業生比移入的大學畢業生多了近9萬人,至2022年,前者僅比後者略多於3萬人。

他指出,在歷經如新冠肺炎疫情破壞後,加州以前吸引受過高等教育者的模式重新出現。「加州長期以來一直傾向吸引20歲出頭年輕大學畢業生,他們剛剛開始職業生涯,如今這個群體再次呈現積極狀態。」(原文為洛時記者TERRY CASTLEMAN, ASHLEY AHN報導)

洛杉磯時報原文:

Despite California exodus, the well-off and well-educated still flock here. Will they stay?

https://www.latimes.com/california/story/2024-01-18/despite-california-exodus-the-well-off-and-well-educated-still-flock-here