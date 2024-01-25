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熱播電視劇「繁花」小阿嫂 2月訪洛杉磯

記者張宏／洛杉磯報導
「繁花•上海之夜暨中華文化之夜」和2024鷹飛龍騰新年音樂會日前舉行舉辦記者會，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）
「繁花•上海之夜暨中華文化之夜」和2024鷹飛龍騰新年音樂會日前舉行舉辦記者會，圖為來賓合影。（記者張宏／攝影）

熱播電視劇「繁花」中扮演小阿嫂的演員朱琳要來洛杉磯了。朱琳將和上海評彈團參加2月6日在西來大學劇院舉辦的「繁花•上海之夜暨中華文化之夜」活動，為南加觀眾帶來江南吳儂軟語和滬上風情。

「繁花」中讓陶陶念念不忘的小阿嫂扮演者朱琳，即將在6日和南加觀眾見面。朱琳的大師哥、上海聯誼會理事王建新也曾是上海評彈團的演員，他說，「繁花」滬語版讓南加上海人集體懷舊和思鄉，片中的語言和腔調是濃濃的上海味。

熱播電視劇「繁花」中扮演小阿嫂的演員朱琳將和上海評彈團參加2月6日在西來大學劇院...
熱播電視劇「繁花」中扮演小阿嫂的演員朱琳將和上海評彈團參加2月6日在西來大學劇院舉辦的「繁花•上海之夜暨中華文化之夜」活動。（主辦方提供）

電視劇中的阿寶是他的同齡人，區別是90年代改革開放阿寶選擇創業，而他則遠來美國。在電視劇播出前，朱琳就和他分享自己扮演劇中小阿嫂的消息，當時他還不知道這部劇，如今「繁花」能得到如此反響，他也為師妹高興。朱琳是評彈團五朵金花之一，也是最漂亮的，她本人是上海人，但是她扮演小阿嫂講的是蘇州話，蘇州話有吳儂軟語之稱，說起來憑添嫵媚，而是評彈就是用蘇州話唱的，朱琳可謂這個角色最佳人選。

主辦方美國南加州上海聯誼會會長蘇彥韜表示，上海評彈團團長、國家一級演員高博文，國家一級演員吳新伯、姜嘯博、黃海華、陸嘉瑋、周慧、陶鶯芸將通過精湛的唱腔和婉轉動人的聲音，為觀眾帶來一系列精采紛呈的演出。高博文還將以江南戲曲風情演繹目前備受歡迎的評彈版「繁花」，為觀眾帶來耳目一新的感覺。這次新春活動除了上海之夜還有27日於羅斯密劇院舉辦的「2024鷹飛龍騰新年音樂會暨中美建交45周新年音樂會」，展示中華樂曲與西方音樂的交融。

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺發言。（記者張宏／攝影）
中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺發言。（記者張宏／攝影）

中國駐洛杉磯總領事館文化參贊王太鈺表示，「繁花」熱播在海外能引起迴響也是中華文化的反向輸出，鷹飛龍騰新年音樂會已成功舉辦七年，為華人獻上新春的歡樂，並通過此舉向其他族裔傳播中華文化。文化是建立在交流和理解的基礎上，是促進中美人民友誼的重要橋梁。

繁花 南加 洛杉磯

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