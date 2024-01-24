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美國飛虎隊志願團協會 拜訪中領館

洛杉磯訊
「美國飛虎隊硏究院」設午宴歡迎「美國飛虎隊志願團協會」到訪洛杉磯。（受訪者提供）
「美國飛虎隊硏究院」設午宴歡迎「美國飛虎隊志願團協會」到訪洛杉磯。（受訪者提供）

總部位於加州聖地牙哥的「美國飛虎隊志願團協會」(American Volunteer Group Flying Tigers Association)會長Michelle Clouthier 、執行長Lydia Rossi 等一行三人，1月18日上午拜訪中國駐洛杉磯總領事館，獲總領事郭少春及夫人王薇的熱情接待，雙方交談甚歡。

郭少春總領事伉儷歡迎「美國飛虎隊志願團協會」等人拜會。（受訪者提供）
郭少春總領事伉儷歡迎「美國飛虎隊志願團協會」等人拜會。（受訪者提供）

會長Michelle Clouthier介紹了「美國飛虎隊志願團協會」的歷史，並表示該志願團的全體團員如今已經逝世，目前的團員都是後代，會員有200多人，分布在美國各地，她本人現居於內華達州拉斯維加斯，她的父親當年是志願團地勤人員。

執行長Lydia Rossi表示，她居於聖地牙哥，她是志願團王牌飛行員Dick Rossi的遺孀，其丈夫駕機飛越舵峰搬運物資，共飛了735次。目前該協會之會員定期舉辦聚會，致力傳承飛虎隊之歷史及精神。

郭少春表示，他聽過很多關於陳納德將軍與飛虎隊的故事，這是中美兩國人民相互尊重、共同捍衛正義與和平的光輝歷史，對當前與未來仍有啟發意義。他表示，中美兩國人民在戰爭中所結下的深厚友誼應該得到繼承和發揚。有關「美國飛虎隊志願團協會」的資訊，請瀏覽https://flyingtigersavg.com/

聖地牙哥 加州 洛杉磯

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