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世報年節展╱「長周末」華語流行樂團 盼溫暖華人心

記者張庭瑜/洛杉磯報導
「長周末」樂隊的成員齊聚一堂，展現他們的多元化背景。（長周末樂團提供）
「長周末」樂隊的成員齊聚一堂，展現他們的多元化背景。（長周末樂團提供）

隨著農曆新年臨近，蒙特利公園市（Monterey Park）準備迎接其年度盛事之一「2024世界日報蒙市迎春年節展」。這場甲辰龍年盛會將在27日和28日（周日）舉行，並邀請到洛杉磯地區華語流行樂團「長周末」（Long Weekend）登台演出。

「長周週末」是一支組合多元文化的樂隊，成員來自各行各業，包括程序員、教師、設計師等。他們在忙碌的工作之餘，通過音樂找到共鳴，組成這個多元文化樂隊。本次表演曲目，包括蔡依林的「說愛你」、林宥嘉的「唐人街」，及日語歌「丸之内」等經典曲目。

樂隊成員包括鼓手晉儀、主唱兼吉他手Jason、主唱兼和聲Sicily、電吉他手Tony、貝斯手Tiffany、鍵盤手Coco、電吉他Eddy、以及樂隊後勤Cheyenne。雖然平時各自忙於工作，但他們仍每週安排時間從橙縣、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、洛縣等地聚集，一同進行團練，並將音樂作為彼此聯繫的重要紐帶。

為迎接這次重要表演，「長週末」樂隊的團員們更加倍努力。他們不僅在平時的團練中全力以赴，還安排額外的練習時間。每當有空閒時間，團員們就會聚集在一起，加緊練習和準備。樂隊副團長Jason與鼓手晋儀表示，希望觀眾在欣賞演出時，感受到節日的歡樂與溫馨，並帶著愉快的心情回家。特別是在表演「唐人街」這首歌時，他們希望可以喚起觀眾的共鳴，讓海外的華人社區感受到家鄉溫暖。

「長周末」樂隊的團員們在每次表演時都表現出極大的熱情和投入。（長周末樂團提供）
「長周末」樂隊的團員們在每次表演時都表現出極大的熱情和投入。（長周末樂團提供）
樂隊成員們在日常生活中忙於各自工作，但依然努力抽出時間，從洛杉磯不同的地區匯聚一...
樂隊成員們在日常生活中忙於各自工作，但依然努力抽出時間，從洛杉磯不同的地區匯聚一堂進行團練。（長周末樂團提供）

蒙特利公園市 洛縣 洛杉磯

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