世報年節展╱「長周末」華語流行樂團 盼溫暖華人心

「長周末」樂隊的成員齊聚一堂，展現他們的多元化背景。（長周末樂團提供）

隨著農曆新年臨近，蒙特利公園市 （Monterey Park）準備迎接其年度盛事之一「2024世界日報蒙市迎春年節展」。這場甲辰龍年盛會將在27日和28日（周日）舉行，並邀請到洛杉磯 地區華語流行樂團「長周末」（Long Weekend）登台演出。

「長周週末」是一支組合多元文化的樂隊，成員來自各行各業，包括程序員、教師、設計師等。他們在忙碌的工作之餘，通過音樂找到共鳴，組成這個多元文化樂隊。本次表演曲目，包括蔡依林的「說愛你」、林宥嘉的「唐人街」，及日語歌「丸之内」等經典曲目。

樂隊成員包括鼓手晉儀、主唱兼吉他手Jason、主唱兼和聲Sicily、電吉他手Tony、貝斯手Tiffany、鍵盤手Coco、電吉他Eddy、以及樂隊後勤Cheyenne。雖然平時各自忙於工作，但他們仍每週安排時間從橙縣、聖塔蒙尼卡（Santa Monica）、洛縣 等地聚集，一同進行團練，並將音樂作為彼此聯繫的重要紐帶。