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加州副州長康伊：加州槍枝安全 全國第一

記者朱敏梓／蒙特利公園市報導
加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）分享過去幾年的控槍成果。（取材自康伊蓮競選網站）
加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）分享過去幾年的控槍成果。（取材自康伊蓮競選網站）

加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）21日來到南加蒙特利公園市，紀念蒙市槍擊案一周年，同時她分享加州過去幾年的控槍成果，並呼籲推進美國憲法第28修正案。

康伊蓮表示，加州領先的槍枝安全法在過去發揮作用，根據吉福德法律中心（Giffords Law Center）數據，加州槍枝安全排名全國第一。在2023年，加州在槍枝方面死亡率比全國平均低43%。目前，槍枝暴力成為全美兒童死亡的首要原因。此外，根據戴維斯加州大學（UC Davis）槍枝暴力預防研究計畫的報告，自2016年以來，加州紅旗法（Red Flag Law）阻止至少58起潛在大規模槍擊，同一研究還表明，加州的槍枝安全法律，可能挽救約1萬9000人的生命。2022年，加州青少年槍枝兇殺率比2006年降低近50%。自20世紀90年代初以來，加州因槍枝暴力的死亡率降低了一半。

康伊蓮指出，如果同期美國其他地區也採用和加州一樣的槍枝安全政策，槍枝暴力死亡率與加州類似，那麼這10年間，全國範圍內槍枝相關的死亡人數，就會減少近14萬人。她補充，儘管統計數據不能幫助蒙市槍擊案失去親人的家庭，但加州在全美反槍枝暴力方面，處於領先地位。在州長紐森的帶領下，加州發動美國憲法第28修正案的立法工作。康伊蓮說，這是一個需要其他州也支持的立法過程，她對此感到非常自豪，因為許多州會向加州學習，並認為美國憲法第28條修正案，是一條正確的前進道路。

去年，加州州長紐森正式提出了美國憲法第28條修正案，第28條修正案將購槍者的最低年齡提高到21歲，且在購槍前，政府需要為他們做背景調查。此外，所有的槍枝購買都需要合理的等待期，普通民眾將被禁止購買突擊武器。

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