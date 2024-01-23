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粵港澳大灣區企業家總商會 談AI查稅等新資訊

記者張宏／洛杉磯報導
從左至右依次是羅斌、楊光明、吳程遠、方樹強、林達堅、桑菁和黃傑峰。（記者張宏／攝影）
從左至右依次是羅斌、楊光明、吳程遠、方樹強、林達堅、桑菁和黃傑峰。（記者張宏／攝影）

美國粵港澳大灣區企業家總商會20日舉辦其開年第一個活動，蒙特利公園市（Monterey Park）前市長林達堅作為會長召集多名稅務專家，為商會會員提供新年稅法變化和新資訊。

雖然20日陰雨天氣，但現場座無虛席，場面熱鬧，大家都準備各自的問題。加州眾議員方樹強（Mike Fong）和聖蓋博市長吳程遠也到場。

加州眾議員方樹強（右三）和聖蓋博市長吳程遠（左三）為林達堅（中）和稅務講員們頒發...
加州眾議員方樹強（右三）和聖蓋博市長吳程遠（左三）為林達堅（中）和稅務講員們頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

林達堅表示，商會會員隊伍日益壯大，每年在報稅季商會都會想到會員和商家需要了解最新稅務資訊，美國是一個稅務複雜的國家，對於那些新移民商家和會員只有更多了解稅務知識，才能省錢省稅。這次活動請來四名在業界有幾十年經驗的會計師給大家帶來不同主題的資訊。商會今年未來還舉辦法律講座、拜會會員商家及去海外交流感情，建立聯繫。

會計師楊光明、桑菁、黃傑峰和羅斌分別為會員們帶來新年稅務更新、現代退休策略等多個主題的信息。對於大家關注的AI查稅問題，中美會計師協會會長桑菁表示，稅務局有很多種類的查稅項目，除了人工查稅，現在也引入AI查稅，將一些公式輸入在AI系統，也讓稅務局查稅更有效率也更加公式化。

面對這樣的改變，會計師建議大家報稅的時候表格要填寫完整，不要有遺漏，減少被AI檢查的機率。那些通過會計師處理的稅務也一樣要小心，尤其是那些有海外資產的商家和民眾，做好文書工作，避免被AI發現疏漏。現在國稅局增添更多人手的目的就是為查稅而來，所以今年被查機率會增加，要事先做好準備。

美國粵港澳大灣區企業家總商會提供新年稅法變化和新資訊。（記者張宏／攝影）
美國粵港澳大灣區企業家總商會提供新年稅法變化和新資訊。（記者張宏／攝影）

房地產稅務規劃也是華人關注熱點，會計師黃傑峰表示，提醒那些在美國置業的外國人，在美國有物業也要報稅，但報稅不等於繳稅。那些有房子五年住兩年可免稅25萬元的規定也可有一定彈性，比如住了一年半但因為工作必須搬家，即使沒住滿兩年也是可以拿到一定的免稅額。還有那些先出租後住，要根據自住和出租年份比例來決定拿多少免稅額。

楊光明表示，新年伊始企業透明法案（Corporate Transparency Act，CTA）生效。 根據這項新規定，無論是外國公司還是美國公司，都將被要求披露其受益所有權人資訊（Beneficiary Owner Information，BOI）。 這項措施目的在打擊洗錢、逃稅和其他金融犯罪活動，並提高企業結構的透明度，如惡意不申報還被罰款甚至可能坐牢。

AI 報稅 蒙特利公園市

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