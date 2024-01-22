亞凱迪亞華協募款 消防救援場景再現

消防員重現火災現場救援場景。（記者邵敏／攝影）

亞凱迪亞 華人協會（Arcadia Chinese Association)20日晚舉辦第41屆募款晚會，支持消防局正在籌備的培訓中心項目，包括購買最新消防設備、器材等。募款活動中，亞市消防員再現真實救援場景，讓人們體驗城市守護者如何服務民眾。

籌款晚會在亞市Le Meridien酒店舉行，吸引近300人參與，大家慷慨解囊為亞市消防局捐款。華協會長郭蕾（Susan Guo）表示，今年募款晚會的主題是安全、穩定、永續。「消防員在日常安全生活中扮演舉足輕重的作用，我們應全力支持城市守護者。」

活動當晚，亞市消防員表演真人秀，重現火災救援場景。一人扮演受困者躺在地上，多名消防員迅速實施搶救。沉浸式體驗，讓賓客感受驚心動魄一刻，了解先進的醫療設備如何輓救生命、消防器材又是如何保護消防員的人身安全。SCBA正壓式空氣呼吸器，是消防員在有毒氣體和煙霧環境中工作時佩戴，用來保護肺部的空氣包；沉重的消防服，可以在高溫或其他惡劣環境下有效保護消防員免受傷害；盧卡斯機械心肺復甦術設備（Lucas mechanical CPR），協助消防員為心臟停止跳動的病人提供按壓；赫斯特（Hurst）救援工具，也被稱為救生鉗（Jaws of Life）， 拯救無數在車禍中被困的受害者。

亞市華裔 消防局長孫振傑（Chen Suen），對大家的捐款表示感謝。他指出，消防局正在籌備培訓中心，用於訓練消防員，更新技術、設備。他說，他在這個城市長大，看到居民大力支持消防工作，內心很感動。居民有任何需要消防員的時候，他們都會挺身而出。

國會議員趙美心（Judy Chu）、洛縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）、亞市5名市議員等民選官員出席活動，他們高度讚揚消防英雄守護城市安全，同時肯定亞市華協的橋樑作用。