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蒙市槍案周年／舞台劇憶慘案 沉重的反思

記者邵敏／洛杉磯報導
「舞在新年夜」將延至今年6月上演。（受訪者提供）
「舞在新年夜」將延至今年6月上演。（受訪者提供）

蒙特利公園市「舞星」舞廳，2023年初爆發大規模槍擊案，造成11死9傷的悲劇。時值一周年紀念日，優優劇團即將推出舞台劇 「舞在新年夜 」(Dance With New Year's Eve），並邀請親歷慘案的倖存者上台講述那個不眠之夜。改編劇引來南加華人議論，有人反對有人支持，一齣舞台劇究竟能否揭開兇手背後之謎，它又將帶來哪些沉重的反思？

洛杉磯資深電影人、金馬獎導演楊敦平，是 「舞在新年夜 」的監製、編劇之一。他表示，這部改編自「舞星」槍案的舞台劇，並不會追尋槍手個人經歷、以及他濫殺無辜的作案動機。楊敦平說，「我們不認識兇手，也不了解兇手，所有資訊都來自媒體、或他人轉述，本著尊重事實、負責任的藝術精神，我們不會透過一部戲試圖呈現兇手原形，這是不道德的」。

這部充滿爭議的舞台劇從策畫、排演至今已有8個月，主創人員介紹說，對於此劇，南加華人圈出現兩種完全不同的聲音。贊成者認為，將槍案改編並搬上舞台非常必要，以此追悼無辜生命的逝去，提醒悲劇不能重演。不贊成的人認為，隨著時間流逝，人們正在淡忘傷心往事，藝術家不應通過舞台劇的演繹，重新揭開傷疤。

楊敦平認為，「創傷有忘記的時候，但歷史不該被忘卻。」自從策劃劇本開始，他接觸多名倖存者、死難者的家屬，並與他們詳談。楊敦平說，處在悲劇中心的這些親歷者極力贊成此劇推出，很多人準備現身講述，「沒有人知道他們真正遭受的心理創傷，親歷者可以透過舞台表演形式，疏解內心的傷痛。」

但最近一段時間，一些準備登上舞台的倖存者退卻了，而一些本無打算登台的親歷者希望分享經歷，楊敦平說，不到最後一刻，不確定會有幾名當事人參與。優優劇團團長盛壹莉表示，每個人想法不一樣，有自己的各種原因，想法也在變化中，主創團隊尊重他們的意見。

楊敦平指出，這部分人物、劇情都是虛構，男主演是名舞者，他碰到30年前的情人，兩人在異鄉舞廳敘舊，但因一名槍手的闖入，一對舊情人同時遭遇不幸，他們在生命的最後一刻，質問兇手是個懦夫，「你怎麼可以無緣無故將槍對準手無寸鐵的平民？」槍手開始對眾人瘋狂掃射，第一部分也在槍聲中落幕。

第二部分邀請案發現場「舞星」老闆、倖存者上台講述親身經歷。主創人員表示，在這部分，整個舞台將只出現一盞燈，聚光燈打在講述者身上，觀眾聆聽真實聲音。最後一部分紀念無辜逝去的死難者，100多個小天使將手持蠟燭、鮮花，登台唱頌歌，眾人祭拜逝去的同胞。

「這是一部關於異鄉人傷痛的戲劇，展現華人群像與常態。」從台灣移居美國已有50多年的楊敦平表示，他接觸過很多華人，了解異鄉人內心的傷痛，華人移民他鄉，在陌生土地求生活，有人成功有人失敗，有人年華老去時內心失落，有家回不去，落葉無法歸根，流落他鄉的痛楚無人能知。

「舞在新年夜」原定於1月20日上演英文版、1月21日上演中文版，不過優優劇團日前發公告指出，因最近新冠疫情復燃，為大眾安全考量，「舞在新年夜」將延至今年6月上演，主演陣容不變。對已購票的觀眾，主辦方會一一聯繫，辦理退款或換票事宜。

「舞在新年夜 」主創人員合影。（受訪者提供）
「舞在新年夜 」主創人員合影。（受訪者提供）

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