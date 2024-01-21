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海外青年英語服務營 聖地牙哥開跑

橙縣訊
家長與學員踴躍提問海外青年英語服務營的細節。 (橙僑中心)
家長與學員踴躍提問海外青年英語服務營的細節。 (橙僑中心)

為增進聖地牙哥地區家長及青少年對「海外青年英語服務營」之瞭解，橙縣華僑文教服務中心13日假聖地牙哥聖雅福音基督教會舉辦第一場「2024年海外青年英語服務營說明會」，邀請去年擔任英語服務營志工的海外青年文化大使聖地牙哥分會(FASCA-SD)學員陳立文及他母親Edna Ng Chen分享，吸引近60名有興趣之學子與家長參與。 

由海外青年文化大使聖地牙哥分會小隊長白恩翔擔任司儀，橙僑中心主任蕭蓓如主持，就今年度「英語服務營」的報名資格、申請程序、營隊期間及活動內容詳細解說，並強調了英語志工營的重要性，並鼓勵學生們要充分利用這挑戰自我的機會。僑務委員謝家樹、FASCA SD諮詢導師柳靜娟與曾詩韻與北郡中文學校校長林玉惠等出席。

陳立文提到，這個營隊讓他學到很多。他在南投山區的學校教學，期間與同隊隊員的合作即看到所教授的學生的成長，讓他發現自己與台灣的連結；他媽媽Edna也分享此次放手讓孩子參加活動的經驗，講述他在營隊期間所學到的知識、遇到的挑戰，以及這個營隊對他們成長的影響。同時，許多家長非常踴躍提問在台灣的交通接送、住宿與學校安排，並藉此交流孩子的成長與回台的規劃。

2024年英語服務營自7月6日至8月2日止，預計招募17歲至25歲的海外青年，自即日起報名至3月9日截止。英語服務營期間，第一週由主辦單位提供英語教學培訓，第二、三週安排前往各地國中及國小，從事英語教學志願服務（教學時間為週一至週五，每天8小時）。最後一週安排青年志工參加五天的台灣文化參訪活動。志工在營隊期間之膳宿及團體交通、行政等費用，由主辦單位負擔，另為每位志工投保新台幣400萬元意外險及新台幣40萬元意外醫療險。報名網址:至僑務活動報名系統報名（https://register.ocac.gov.tw/cht/index.php?/sign/2024summer）

橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如(前排右6)與僑務委員謝家樹(前排右7)及海外青年...
橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如(前排右6)與僑務委員謝家樹(前排右7)及海外青年文化大使聖地牙哥分會(FASCA-SD)學員合照。(橙僑中心)

聖地牙哥 橙縣

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