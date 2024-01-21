海外青年英語服務營 聖地牙哥開跑

家長與學員踴躍提問海外青年英語服務營的細節。 (橙僑中心)

為增進聖地牙哥 地區家長及青少年對「海外青年英語服務營」之瞭解，橙縣 華僑文教服務中心13日假聖地牙哥聖雅福音基督教會舉辦第一場「2024年海外青年英語服務營說明會」，邀請去年擔任英語服務營志工的海外青年文化大使聖地牙哥分會(FASCA-SD)學員陳立文及他母親Edna Ng Chen分享，吸引近60名有興趣之學子與家長參與。

由海外青年文化大使聖地牙哥分會小隊長白恩翔擔任司儀，橙僑中心主任蕭蓓如主持，就今年度「英語服務營」的報名資格、申請程序、營隊期間及活動內容詳細解說，並強調了英語志工營的重要性，並鼓勵學生們要充分利用這挑戰自我的機會。僑務委員謝家樹、FASCA SD諮詢導師柳靜娟與曾詩韻與北郡中文學校校長林玉惠等出席。

陳立文提到，這個營隊讓他學到很多。他在南投山區的學校教學，期間與同隊隊員的合作即看到所教授的學生的成長，讓他發現自己與台灣的連結；他媽媽Edna也分享此次放手讓孩子參加活動的經驗，講述他在營隊期間所學到的知識、遇到的挑戰，以及這個營隊對他們成長的影響。同時，許多家長非常踴躍提問在台灣的交通接送、住宿與學校安排，並藉此交流孩子的成長與回台的規劃。