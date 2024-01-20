迎春年節展／平均75歲 長者團體「歡喜迎龍慶新歲」

羅斯密南加成人活動中心15位平均年齡75歲的長輩們將在年節展上表演「歡喜迎龍慶新歲」。（羅斯密南加成人活動中心提供）

1月27日、28日登場的世界日報中國農曆新年街展廟會，今年將增加許多新表演團體，羅斯密南加 成人活動中心15位平均年齡75歲的長輩們表演「歡喜迎龍慶新歲」，就是其中之一。精彩可期。

南加成人活動中心活動組負責人胡惠于介紹，今年是他們首次登上農曆新年街展廟會舞台，15位參加表演的長輩最年長83歲，最年輕72歲，他們將表演瑜伽球和太極扇，兩曲配樂則用「男兒當自強」和「中國功夫」，滿滿新年喜慶的中國元素和龍馬精神。12分鐘的表演，長輩們將身穿鮮黃色太極服，鑼鼓的棒子特別裝上紅色的穗飾，搶眼而喜慶。

羅斯密南加成人活動中心活動豐富多彩。（羅斯密南加成人活動中心提供）

胡惠于表示，長輩們平常都練習瑜伽球，這次的節目則是為新年特別創作，前後練習已將近一個月，每星期練習一次，長輩們熱情高漲，精神抖擻，每次排練一站就是一個半小時，每個人滿身大汗，但沒有任何抱怨。大家樂此不疲，決心拿出最好狀態，為新年喜慶添一把火。

中心負責人介紹，南加成人活動中心位於羅斯密的嘉偉大道，交通方便。負責人表示，中心開放給所有白卡 持有人，完全免費，以服務亞裔 為主，希望打造成為亞裔長輩的生活和社交平台。他表示，雖然從2023年6月開業至今，只有短短七個月，但會員迅速增加。尤其值得一提的是，中心的工作人員都經驗豐富，無論是提供年長者服務，還是和年長者互動，都超級棒。