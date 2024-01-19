洛城新語／在加州開餐廳有多難

華人日常生活中，少不了要與餐廳打交道。無論是家庭團聚還是好友相會，或是社團辦活動，餐館都是首選場合。當您與家人好友圍坐在餐桌前盡情享用美食，大快朵頤其樂融融時，有沒有想過這樣一個問題：在加州 經營一家餐館有多難？

答案是非常難。最近有研究發現，全美開餐館最難的地方就是加州。開餐館本來就不容易，在加州開餐館更是難上加難。

餐飲設備商Restaurant Furniture的最新分析發現，加州是餐飲業開店難度最高的州，其次是紐約州 ，三至五名為科羅拉多州、伊利諾州、亞歷桑納州。這項研究以100分為滿分，得分越少，開餐廳的難度越高。

研究指出，加州開店難的原因首先在於成本開支很高。例如，取得食品執照每年要809元，銷售稅3%、企業稅9%，最低工資高（2023年時薪為16.00元），租金 高達每平方呎年租金45.74元，在總分100之下只拿到28.04。

第二名的紐約，雖然年度食品執照只要280元，但要賣酒的話每年要付4352元，銷售稅加企業稅合計12%，最低工資時薪15元（九個縣達16元)，每平方呎年租金比加州還，要69.60元，總分28.39。

Restaurant Furniture指出，加州餐飲業難是各項因素加總所造成的，既有內部原因也有外部原因。執照費、稅率、薪資、租金都是內部原因。生活費高、競爭激烈則是外部因素。加州與紐約州因為人口眾多、競爭激烈，餐飲業者自然較其他州更難生存。

這些都是意料之中。經營餐館，店面場地租金和員工工資是主要開支。開餐館的人都想選在好地段。在加州，好一些的商業區都是寸土寸金，租金昂貴。加上各種執照費和其他費用稅金，更是一大筆開支。餐館雖是低薪行業，但是本身利潤也不高，要支付從廚師到跑堂所有員工的工資，也非易事。

做所有生意都不容易，但做餐館尤其難。這方面，最有發言權的莫過於餐飲業者。加州的每一間餐廳背後都有一段奮鬥史。每個餐廳老闆或老闆娘都有很多故事。

開餐廳難，最直觀的體現，就是日常生活經常遇到有餐廳關門停業。顧客興沖沖来到自己經常光顧的餐館用餐，卻看到那裡已人去樓空，只剩下一紙停業告示，難免令人惆悵遺憾。但是與此同時，新開業的餐廳也如雨後春筍般湧現。舊餐廳剛關門，原先的店面馬上就出現一家新餐廳，這種情形屢見不鮮。

都知道開餐館難，為甚麼還有那麼多人知難而上？因為有需求。餐館不僅幫助人們解決吃飯問題，也有社交場所的作用。任何生意只要有需求，就有市場。有市場就有賺錢的機會，就總會有人要做這個生意。餐館做得好，賺到錢的也大有人在。他們的成功榜樣也鼓勵後來人加入這個圈子。

餐飲業是一個城市的名片，更是社區不可缺少的重要組成。讓我們對還堅守在第一線打拚的那些可敬的餐廳老闆和老闆娘、大廚和店員說一聲：「辛苦了，謝謝!」