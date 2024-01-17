河濱縣警局無人機 追蹤逃犯車捕3嫌

茉莉塔警方使用無人機鎖定嫌犯車輛位置。（茉莉塔警方提供）

南加 河濱縣茉莉塔市警局（Murrieta Police Department）使用無人機執法，最近這架「天空之眼」成功鎖定三名入室竊盜，即使嫌犯試圖駕車逃跑但最終被警方拘捕。

警方發布資訊，1月14日（周日）凌晨，警報系統顯示有人闖入位於Raintree Court41105號的一家建築設備商家Quinn Company Caterpillar。安保公司員工在監視視頻時發現兩名男子在凌晨2時許進入商店，試圖偷竊車輛。警察趕到現場時，兩名竊盜迅速逃出，乘坐停在路旁的同夥車輛逃跑。

警方無人機迅速啟動後，在空中一直鎖定嫌犯車輛，引導警員確定車輛位置，最終在傑佛森街（Jefferson Avenue）和徹瑞路（Cherry Street）附近將嫌犯車攔下。三名嫌犯，一人58歲、另兩人66歲，因涉嫌篡改車輛和共謀而被逮捕。據法院記錄顯示，這三名嫌犯先前都曾因重大盜竊和入室盜竊被逮捕，並處在社區監管期（Post Release Community Supervision）。

茉莉塔市警局2023年借鑒其它執法機構使用無人機成功執法案例，於7月購置了五架擁有熱成像夜視能力和高清攝像頭無人機。負責無人機的警官杜蘭特表示，「沒有無人機，我們一開始無法抓到嫌犯。」這五架無人機已分配給五名警員。杜蘭特還是警方霹靂小組（SWAT）負責人，他表示自無人機投入執法以來，已在多次行動中使用。他說，儘管警察可以包圍一棟物業，但嫌疑人有時會躲在灌木叢或建築附近，對正在搜尋的警員構成危險。

杜蘭特表示，「擁有智慧型無人機執法是無價的，改變了遊戲規則。對於逃跑的嫌犯，無人機能夠很快鎖定。」該部門正研究一項計畫，一旦發生案情，執法無人機將第一時間抵達現場。