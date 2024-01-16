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風暴將襲南加 周末可能降雨 出行需謹慎

洛杉磯訊
從1月15日起的一周內，預計有幾場風暴會襲擊南加州。（取材自pixabay）
從1月15日起的一周內，預計有幾場風暴會襲擊南加州。（取材自pixabay）

15日起的一周內，南加預計有幾場風暴會來襲，其中一場帶來大量降雨，並可能影響民眾的周末出行計畫。

KTLA氣象專家迪卡洛（Henry DiCarlo）指出，第一個風暴系統預計在17日登陸南加，但因為該系統較為疲軟，其造成的影響力不會很大，可能會帶來部分降雨。

根據國家氣象局（NWS）預測，18日和19日，南加會恢復晴朗的天空，但這種情況不會持續太久。迪卡洛表示，「到20日（周六），又會下雨……從20日到21日，雨水可能持續到22日，我們將經歷一段時間的降雨」。他還指出，這場降雨會較為強烈，若民眾有周末的出行計畫，可能需要重新規畫或謹慎安排。

迪卡洛指出，初步估計，南加大部分地區降雨量為0.5吋到1吋，一些山區和山麓地區的降雨量可能超過2吋。

根據國家氣象局預測，20日到22日，南加大部分地區都會降雨，但少部分地區例外。迪卡洛指出，此次降雨不會造成溫度大幅下降。迪卡洛說，降雪量總體不大，某些地區有可能在這段時間內降雪1吋到2吋。

國家氣象局的預測還表明，降雪線預計會相當高，約為7000呎至8000呎。

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