洛市警局社區通報 增仇恨事件

洛市警局的社區線上通報系統。（取自社區線上通報系統網頁）

洛杉磯 市警局的「社區線上通報系統」（Community Online Reporting System，CORS）近日新增項目「仇恨事件」（hate incident），以便警方掌握「不到犯罪程度，但對個人已經構成侮辱與騷擾」的仇恨行為。

警局局長摩爾（Michel Moore）表示，自2016年成立以來，CORS已使社區居民得以通報12項非緊急事件，單是2016年就有1300件通報，2023年更達13萬1000件。

自2024年1月1日起，新增項目仇恨事件，居民可以通報不達犯罪程度，但已經對個人性向、種族、信仰、群體構成騷擾的貶抑言詞或手勢。摩爾強調，因為事件雖然不構成犯罪，但已經對當事人帶來恐懼心理，而且未來可能惡化成實際行動，因此線上通報可達預警效果。

仇恨事件的定義為：不及犯罪程度的仇恨行為，包括針對個人的特質發以言詞或敵視；仇恨不及論罪程度，且經常被認為屬於憲法第一修正案的言論自由，

另外，洛市警局指出，雖然一般事件可以通過線上系統通報，www.lapdonline.org/file-a-police-report/，但真的發生暴行時，一定要馬上打911，以獲得立即協助，因為線上通報的處理時間多半要24小時、假日還可能更長。

社區線上通報系統既有的項目包括：持續或間歇的騷擾電話；不小心遺留物品；找不回遺失物；物件與房舍的汙損；物品放在沒鎖的車輛但遭人取走；輕微的交通事故，且雙方已留下聯絡方式；事故後不留聯絡方式就離開；犯罪線索；毒品 線索；身分冒用。

線上通報的案件必須是：不屬緊急事件；發生在洛市範圍內；申報人年滿18歲；沒有人因此受傷；嫌疑人身分不明；發生地不在加州 州道；沒有使用槍械；申報人必須能夠聯網、有電郵信箱。

申報後，當事人就可以得知申報編號，警方受理後還會再以電郵寄發調查報告。不過，謊報仍屬犯罪行為，最高可處六個月以下的拘役，併/或處以1000元以下的罰金。