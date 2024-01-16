偷珍貴骨董車 賊不懂操作險炸死

一輛價值超過10萬元的珍貴古董車日前被偷。（KTLA5）

洛杉磯 市伍蘭岡（Woodland Hills）社區，一輛價值超過10萬元的珍貴骨董車日前被偷。監控視頻記錄盜竊過程，嫌犯在一戶住宅外偷車時，因為不懂如何操作這部骨董車的引擎蓋，導致火花四濺，差點將自己和同夥當場炸死。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

被竊車主Seth Wayne表示，這起竊案發生在1月11日晚。失竊的骨董車是Wayne的夢想之車，一輛青綠色的1962年雪佛蘭羚羊（Chevy Impala） 敞篷車，這輛經典汽車配備十幾個電池，用於實現「跳跳車」所需的液壓跳躍（hydraulic hopping），價值超過10萬元。Wayne表示，為擁有這輛車，他努力工作，不久前才剛剛購入這輛愛車，沒想到卻在34歲生日的前一晚被盜，這讓他十分難過。

監控畫面捕捉到1月11日案發當晚，兩名小偷在受害者住宅外偷走這部骨董車的過程，Wayne表示，兩名嫌疑男靠近汽車，他們想通過熱接線（hotwire）的方式發動汽車。

根據車主的說法，竊賊因為不熟悉這輛骨董車性能，當時在汽車引擎蓋下操作時差點引爆車輛，現場監控可以看到火花瞬間爆發的危險場面。Wayne猜測，兩名嫌犯因為不懂這輛車的液壓系統，他們猛拉電纜、充電器、正極和負極時，撞到電纜，導致火花四濺。

此外，竊賊也沒有意識到，這輛車其實還缺少一些零件，Wayne表示，他一直在修理汽車引擎。現場畫面顯示，由於無法啟動這部敞篷車，嫌犯對著身後開銀色豐田 Prius汽車的同夥大喊大叫，最後盜賊開著普銳斯車推著這輛骨董車前進幫助發動汽車，接著駕駛兩輛車逃離現場 。Wayne表示，這些無知的小偷不知道如何打開敞篷車的引擎蓋，偷車的同時還彎曲破壞格柵（grill），「這些小混混做這樣的事情真是太糟糕了。」