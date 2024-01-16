IG熱門博物館 洛縣藝術博物館、洛市The Broad進前十

LACMA最具標誌性的藝術裝置-Urban Light。（UPSLASH）

一項新的研究列出在社媒Instagram上最受歡迎的博物館 排名，其中洛杉磯 縣的洛杉磯縣藝術博物館(LACMA)和現代藝術博物館The Broad躋身榜單前十名。

故事板（Storyboards）研究了帶有全國熱門博物館主題標籤的Instagram公開貼文數量，得出這份榜單。研究人員表示，主題標籤的總數，是透過每個博物館兩個最受歡迎的主題標籤來計算。

根據調查結果，紐約現代藝術博物館(MoMA) 遙遙領先。研究發現，統計「 #moma」與 「#museumofmodernart」兩個主題標籤的數量，MoMA在Instagram上收到290萬個相關主題標籤。

排名第二和第三的是邁阿密的Wynwood Walls和紐約的所羅門•古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum），分別擁有98萬4063個和96萬7717個主題標籤。

第四名是洛杉磯縣藝術博物館，擁有91萬6965個主題標籤。LACMA是美國西部最大的藝術博物館，收藏橫跨6000多年歷史的各種藝術品。該博物館最常見的兩個主題標籤是「#lacma」和「#losangelescountymuseumofart」，分別有90萬1477和1萬5488個貼文。

緊隨其後，排名第五的是位於洛杉磯市中心的The Broad。 據Storyboads稱，當「#thebroad」和「#thebroadmuseum」標籤結合在一起計算，The Broad獲得超過49萬1000個帶有標籤的Instagram貼文。The Broad博物館內收藏Jean-Michel Basquiat和Andy Warhol等藝術家20世紀50年代以來的作品，館內收藏品超2000件。

在Instagram上最受歡迎和關注的十大美國博物館 數據來源：Storyboards

除這兩家排名前十的博物館之外，其他被評為美國「最值得在 Instagram上發布」的加州 博物館包括：排名第13的洛杉磯蓋蒂中心（The Getty Center，10萬9973則貼文）、第15名的舊金山迪揚美術館（De Young Museum，10萬711 則貼文）、排名18的舊金山Exploratorium博物館（8萬4847 個貼文）、排名第20的洛杉磯加州科學中心（California Science Center，6萬6588個貼文）、排名第21的舊金山加州科學院（California Academy of Sciences，5萬1113則貼文）等。