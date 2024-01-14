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南加寵物爬蟲展、鳥展 吸引大批愛好者

記者啟鉻／波莫那報導
孩童對寵物蛇毫無懼色。（記者啟鉻／攝影）
孩童對寵物蛇毫無懼色。（記者啟鉻／攝影）

南加日前有兩個寵物大展在波莫那展覽中心（Fairplex）舉行，分別是爬蟲展、鳥展，吸引大量寵物愛好者參與。通過觀看寵物大展，可以了解普通居民平時都喜歡養哪些寵物。業者表示，寵物及相關行業雖然業績有起伏，但一直呈上升趨勢，尤其是疫情期間，部分寵物交易變得更好。

影音來源：記者啟鉻

1月6日至7日舉行的寵物爬蟲展，以及7日舉行的寵物鳥展，都吸引大批愛好者。爬蟲展中數量最多的是蛇、蟒、蜥蜴、龜、蛙、蜘蛛等，以及蝴蝶和蟲標本。寵物鳥展包括鸚鵡、鴿子、小型雞、鵝及多種鳥類。附屬商品有寵物住巢及用品、寵物食品、保健品及玩具等。若從展出的寵物品種看，足有數十種之多。

參展業者中，亞裔面孔不多。一位日裔業者Chris表示，他從事寵物爬蟲生意有近40年，期間業績雖有起伏，但一直還算穩定。尤其是疫情期間，市場上多數生意不好，但他經營的寵物蛇生意卻熱賣。他認為，主要是人們居家時間變長，才導致爬蟲類寵物生意好起來。但也侷限在某幾類爬蟲寵物，比如蛇、龜、蜥蜴等。這些寵物可以賣到數十元到上百元，甚至千元以上。他表示，後疫情時代，生意稍稍清淡一些。

寵物蛙。（記者啟鉻／攝影）
寵物蛙。（記者啟鉻／攝影）

寵物展的部分寵物，對孩童充滿誘惑力。例如在一個寵物蛇攤前，業者將一條粗大的寵物蛇與孩童親密接觸，孩童毫無懼色。也有直播博主將一條大蟒蛇圍繞在脖子上，線上直播，同樣吸引在場觀眾。業者表示，由於寵物蛇屬於無毒蛇，不會傷害人，可儘管放心飼養。

寵物鳥展的金剛鸚鵡。（記者啟鉻／攝影）
寵物鳥展的金剛鸚鵡。（記者啟鉻／攝影）

在寵物展現場，還有與寵物相關的各種商品，比如寵物蜥蜴吃的蟲子、寵物鳥的玩具、各種寵物需要的保健品，還有營造寵物生活環境的樹幹、樹葉、樹洞、假山石等，應有盡有。前來參觀的寵物愛好者郭女士說，對於寵物愛好者來說，寵物如同家庭一分子，生活起居、飲食溫度照明、休閒教育等都需要關注，而且還要照顧到寵物情緒，就如愛護孩童一樣。

蜥蜴類的一品種寵物。（記者啟鉻／攝影）
蜥蜴類的一品種寵物。（記者啟鉻／攝影）

有非裔母親為十幾歲的兒子花百餘元購買一隻石龍子（Bearded Dragon），她說這種爬蟲類寵物性格比較溫和，與孩子們親近友好，而且適應性強，而且樣子很有趣、招人喜歡，只要有適當的環境、溫度和光照，就能很好生長。不過，她也說，在飲食及獸醫定期檢查方面，要很仔細才行。

全美2023擁有各類寵物家庭數量表 資料來源 American Pet Pro...
全美2023擁有各類寵物家庭數量表 資料來源 American Pet Products Assoc. 製表 記者啟鉻

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