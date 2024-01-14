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南加州政府協會撥款3500萬 助各區住房建設

洛杉磯訊
洛杉磯市可負擔住宅開發項目。（LAHD）
洛杉磯市可負擔住宅開發項目。（LAHD）

南加州政府協會 (SCAG) 區域委員會10日批准向12個項目提供3500萬元的基礎設施改善撥款，幫助當地各區實現其住房建設目標。

這些資金是根據「地區公用事業支持住房試點計畫」（RUSH）批准的，用於資助公用事業基礎設施規劃和改善投資。RUSH是南加州政府協會早期行動規劃「Regional Early Action Planning」(REAP 2.0) 中，為規劃、融資和基礎設施提供資金以加速住房建設努力的一部分，該計劃在過去一年向整個南加州的各項目撥款超過1.92億元。

SCAG執行主任Kome Ajise表示，這12個項目能幫助改善南加州的住房危機，RUSH計劃將持續幫助當地政府克服住房建設障礙，從而滿足關鍵住房需求。

南加獲得撥款的城市和單位包括，洛杉磯縣的聖太菲泉市（Santa Fe Springs）的新市中心住宅基礎設施研究和規劃（80萬元）；托倫斯市（Torrance）的住房走廊公用設施基礎建設研究（10 萬元）；洛杉磯市住房管理局One San Pedro重建基礎設施項目（400萬元）；洛杉磯水電局動力中心專案； 以及洛杉磯市可負擔住宅開發項目（370萬元）。

河濱縣的沙漠溫泉市（Desert Hot Springs），市中心和棕櫚大道下水道區域舊屋重建研究（50萬元）；卡巴桑基礎設施計劃 （Cabazon Infrastructure Plan）獲99萬7500元； 路易斯尼奧印第安部落（Soboba Luiseño Indian Tribe）的泄洪道項目（610萬美元）；棕櫚沙漠市（Palm Desert）住房的防洪基礎設施（800萬美元）。

聖伯納汀諾縣的厄浦蘭市（Upland）可負擔住房公用事業規劃（30萬3500元）及帝王縣的卡利帕特里亞市（Calipatria）的三角洲街泵站（Delta Street Pump Station）（150 萬元）等。

南加 加州 洛杉磯

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