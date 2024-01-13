加州華裔媽媽風采大賽決賽 她65歲奪冠

今年65歲的Amy Wu獲得冠軍和加州華裔媽媽形象大使稱號。（主辦方提供）

加州華裔 媽媽風采大賽日前舉辦決賽，35名華裔媽媽展示為人母的熟女獨有魅力，今年65歲的「美」媽Amy Wu獲得冠軍，亞軍和季軍分別是Queena Qu和Pepper Hu。

（影音來源：記者張宏）

進入決賽的35名媽媽來自不同行業和背景，有全職媽媽、公司老闆、律師、工程師和瑜伽健身老師等，獲得冠軍的Amy Wu可謂年齡最長的媽媽，她有兩個兒子，分別是38歲和36歲。Amy雖然是退休年齡，但退而不休，業餘時間做義工和心靈陪談，幫助有需要的人。

35名華裔媽媽展示為人母后女性獨有的成熟魅力。（主辦方提供） 評委林慧懿（左）和贊助商Anna王。（記者張宏／攝影） 加州華裔媽媽風采大賽日前舉辦決賽，贊助方Anna王（左一）、大賽主席Vivian羅（左二）和來賓合影。（記者張宏／攝影）

這次能獲得冠軍，她感到非常高興和榮幸，她還獲得加州華裔媽媽形象大使稱號。亞軍Queena Qu擁有珠寶品牌，而季軍Pepper Hu是一家保險公司老闆，她們在創業中都經歷很多艱辛，但最終都勇敢走到今天。JustGo形象大使，由甲文Sun獲得。

除冠亞季軍，Anna王（左三）給獲得單項獎的媽媽們頒獎。（主辦方提供） 加州華裔媽媽風采大賽日前舉辦決賽，35名華裔媽媽展示為人母后女性獨有的成熟魅力。（記者張宏／攝影）

大賽主席Vivian羅表示，經過三次選拔，最終選出35名華人 媽媽進入決賽，這些媽媽素質很高，她們來自各行各業，有全職媽媽，也有從事地產、牙醫、餐飲、投資等多個行業。舉辦活動的目的，不是單純選美，而是為華人媽媽提供展示舞台，讓她們可分享經歷與故事，激勵更多的媽媽拓展社交。

加州華裔媽媽風采大賽日前舉辦決賽。（主辦方提供） 大賽主席Vivian羅（左）希望為媽媽們提供舞台。（主辦方提供）

贊助方Anna王表示，媽媽為家庭付出很多，每天忙於家務，可能根本沒有時間打扮和犒勞自己，希望通過活動，能幫助媽媽們從日常的操勞中解放出來，讓她們有更多個人時間。