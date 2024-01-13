迎春年節展／李家莊粉麵廠 美味麵食義賣

李家莊粉面廠將在世報年節展進行義賣，將收入捐贈給華埠服務中心。（受訪者提供）

為了回饋社區和恭賀新春，知名食品品牌李家莊粉麵廠（Lee's Noodle)將於1月27日至28日參與在蒙特利公園市 舉辦的迎春年節展。李家莊不僅會為民眾帶來美味的粉麵食品，還會將兩天的攤位收入全數捐給華埠 服務中心（Chinatown Service Center），以展現為社區做貢獻的心念。李家莊負責人表示，這次活動將不僅是一次商業展示，更是一次社區共融的表現。

（影片素材由受訪者提供）

根據李家莊粉麵廠經理Benson Lee的介紹，李家莊食品集團創建於1985年，最初只是一個家庭作坊，歷經30多年的艱苦創業，目前已發展成集研發、製造、銷售、進出口貿易的綜合型食品企業。公司管理團隊在掌舵人李志鴻的帶領下，不懈努力研發創新，在保留傳統美食特色的前提下，引進高科技，成為全世界第一家傳統河粉製造使用機器人的廠商，產品涵蓋傳統工藝河粉、潮州粿條、腸粉、薄皮、越南 Pho等二十多種品類。

Benson Lee還介紹到，年節展現場不僅能購買到李家莊平時銷售的未加工粉麵產品，還能品嘗到現場製作的新鮮粉麵，會搭配美味醬料，讓食客一飽口福。

Benson Lee表示，李家莊粉麵廠參與本次年節展的主要目的之一就是回饋社區，不僅希望將生產的美食分享給社區，而且會將攤位收入捐贈給華埠服務中心。Benson Lee指出，李家莊的創立與發展離不開社區的支持，而華埠服務中心一直以來為社區做出許多貢獻，此次捐贈活動是回饋，也是號召，希望大家都能為社區出錢出力，共同建立一個更和諧的社區環境。

公司掌舵人李志鴻先生（右二）和其家人合影。（受訪者提供）

這並非李家莊第一次踐行回饋社區，公司一直積極參與各種慈善活動，多年持續捐款給洛杉磯兒童醫院，同時積極參加義賣，還成立海外教育基金幫助海外學子。李家莊不僅是一家食品工廠，更是傳承中華傳統文化的象徵。

談及新年規劃，Benson Lee表示，公司希望在未來進一步精簡生產製造的流程，目前公司已經在食品製造過程中運用到機械手臂等高科技，未來希望將流程打造得更自動化、更高效。同時，Benson Lee指出，公司會進一步追求食品質量，採用更多衡量標準，以確保所生產的粉面質量上乘，值得消費者的信任與喜愛。