入學率砍半 山景學區向加州財長求援

馬世雲（右三）參觀Parkview小學中文課後班。（記者王若然）

加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）11日參訪南加州山景學區 （Mountain View School District）並瞭解該學區嚴峻的財務危機，以及逐年下降的入學學生數量。該學區總監安卓（Raymond Andry）指出，六年間學生數量銳減52%，加上加州政府這幾年財務撥款不穩定，導致學區資金捉襟見肘，不容樂觀。

安卓介紹，學區在2007年至2023年間，入學學生銳減52%。主要原因是加州出生率下降。加州在1990年至2021年間，出生率下降46.2%，具體到洛杉磯縣，出生率下降更多。此外，隨著加州物價上漲，很多人無法負擔起在這裡的生活，出走加州的人口也是逐年上升，導致當地入學學生減少。

除入學學生減少外，疫情期間學生缺課問題變嚴重。疫情肆虐的2021年至2022年間，加州長期缺課（缺課時間達10%以上）學生占比有30%。在山景學區，2021至2022年間以及2022年至2023年間學生長期缺課率分別達40.8%和26.9%。目前該學區學生長期缺課率為7%，屬於正常值。

入學學生減少和疫情期間學生長期缺課，都造成了山景學區的財務危機。安卓和山景學區教委吳孟臻（Cindy Wu）介紹，雖然學生入學人數減少，但學校沒有因此對課程進行縮減。學校日常的用電、運作成本沒有減少。此外，學生數量的減少和缺課人數的增減，都會影響政府撥款。因為根據加州學校撥款政策，政府是根據每天實際上課學生數量進行撥款，每個學生每天撥款130元。

政府對學區的撥款，分為一般性和特殊撥款。前者用來抵銷學校一般開銷，後者用來抵銷額外項目支出，如課後班。安卓介紹，雖然特殊撥款近年有所增加，但一般性撥款並沒有增加很多，然而這幾年通貨膨脹嚴重，學校支出變高，導致政府經費無法抵銷全部開支。

除以上原因導致學區的財政危機，加州政府撥款延期、學校退休教職工的退休金增多等，也是其中原因。例如加州政府撥款延期，導致學區要向洛縣借錢，償還這筆錢有利息，無形中導致學區多出一筆負擔。

馬世雲在聽完學區的危機後表示，財政問題是加州學區面臨的普遍問題，微觀上需要學區通過更好的資金規畫來解決，宏觀上需要政府招商引資振興加州經濟來解決。學區如今面臨的問題，是加州社會、經濟問題的縮影。

馬世雲和學區教委討論後，分別參觀南艾爾蒙地 （South El Monte）Miramonte小學以及艾爾蒙地的Parkview小學。山景學區包含這兩個城市的學校，兩個城市共有小學八所。