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亞凱迪亞市長挑戰28選區引注目 對決趙美心

記者楊青／洛杉磯報導
亞凱迪亞市長April Verlato挑戰趙美心。（檔案照）
亞凱迪亞市長April Verlato挑戰趙美心。（檔案照）

在多年穩固的聯邦眾議員席位之後，國會28區民主黨聯邦眾議員趙美心（Judy Chu），正面臨共和黨競選人挑戰，其中最為引人注目的是亞凱迪亞市長April Verlato。

這位聖蓋谷重要華人城市的女市長宣布參選一個月，籌款已超過10萬元，同時得到包括亞凱迪亞警員聯盟、蒙特利公園警員聯盟、加州共和黨等組織背書。

April Verlato 2016年4月首次當選亞凱迪亞市議員，2020年4月連任，目前二度擔任亞凱迪亞市長，她同時也擔任亞凱迪亞市聖蓋博谷政府委員會代表和遊民委員會委員。

Verlato表示，她本來可以集中精力經營父親傳下的律師樓，相夫教子，但美國正處在歷史的十字路口，經濟衰退、汽油價格飛漲、失業增加、犯罪增加，讓她無法視而不見。她雖然可以和很多人一樣，選擇搬離加州，但加州和美國是她生長奮鬥的地方，她覺得有責任為重振加州助一臂之力，包括讓聖蓋博谷恢復經濟繁榮和成長，用更有效的方式解決遊民問題，幫助社區變得更安全，恢復商業，讓公立學校成為孩子學習和安全成長場所。

Verlato在亞凱迪亞出生長大，擁有洛杉磯加大（UCLA）政治學大學學位，西南法學院（Southwestern School of Law）法學博士學位。 2000年接手父親在亞凱迪亞市中心的律所。她同時也擔任亞凱迪亞高中學生家長會執行長和亞凱迪亞市中區發展協會主席，長年活躍於社區。

Verlato表示，2000年首次擔任亞凱迪亞市長期間，正是新冠疫情爆發、居家避疫令開始之時。她快速行動，發動收集個人防護裝備、資金和捐贈，為一線急救人員的安全提供保護。每天與公衛部門聯絡，第一時間掌握疫情動態；此外，她通過社群媒體與居民保持溝通，讓民眾瞭解疫情最新進展；她開發亞凱迪亞志願者臉書，及時回應年長者的幫助需求。

她表示，亞凱迪亞最自豪的是在2021至2022年度實現900萬元的預算盈餘，退休金負債問題得到解決，亞凱迪亞及時停虧，預計未來十年內為城市節省近2200萬元。

Verlato目前得到美國稅制改革組織創辦人兼主席Grover Norquist、洛縣前縣政委員安東諾維奇（Michael Antonovich）、前洛縣檢察長庫利（Steven Cooley）聖蓋博市長John Harrington以及聖瑪利諾、羅斯密、蒙特利公園市、柯汶那、南巴沙迪那等城市十數位現任或前任市議員和學區委員的背書支持。

亞凱迪亞市長April Verlato（右一）挑戰趙美心，得到家人支持。（檔案照...
亞凱迪亞市長April Verlato（右一）挑戰趙美心，得到家人支持。（檔案照）

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