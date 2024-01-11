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金山駭人弒母命案 她連刺數刀 在臉書直播殺人過程

洛城新語／政治人物要有氣度

洛城新語

舊金山的治安問題嚴重，犯罪猖獗，早已不是新聞。一年半前時任眾議院長裴洛西訪問台灣時，曾有中國網民攻擊她，說裴洛西身為代表舊金山的眾議員，不去管管舊金山遊民、犯罪、毒品等問題，卻熱衷於攪局台海兩岸事務。

這些網民顯然不了解美國的政治生態。裴洛西雖然是舊金山選出的國會議員，但並不直接參與管理這座城市。舊金山的治安犯罪等問題，市長、警察局長和地檢長的責任顯然更大。

舊金山華人說唱歌手、年輕的小商業主楊曉川對此深有感受。他在華埠經營的餐廳在三年內被盜竊七次。最近他創作了一首說唱歌曲，宣洩自己的不滿。這首名為「舊金山我們的家」(San Francisco Our Home)的歌曲在Youtube上播放7.1萬次。

楊曉川將城市治安的惡化歸結於城市領袖，市長布里德成為他砲轟的對象。在歌詞中寫道「現在請用你的中指對向市長」、「奸詐的政客」、「虛偽的自由主義者」。

歌曲的宣傳片引用了針對亞裔社區仇恨犯罪的新聞片段，楊曉川在歌詞中唱到「我是和黑人一起長大所以支持著BLM，但難道我們華人老人家的命就不值錢嗎？他們經常被毆打，經常被搶劫。」

楊曉川的這首歌無疑唱出了舊金山華人的心聲，贏得許多讚揚。從歌曲中能感受到他對舊金山這座城市發自內心的熱愛。但是這首歌也給他惹來了麻煩。就在媒體報導之後一周，楊曉川發表道歉聲明，表示要為自己「無知、愚蠢和衝動」而道歉。

從這份聲明中不難看出，楊曉川的道歉並非心甘情願，而是受到某些外部壓力。在道歉視頻中，楊曉川提到，自己受到一名不願透露姓名、與布里德關係密切的「大人物」的威脅。他表示，自己只是一名平民，但也擁有憲法賦予的言論自由的權利。

在美國，言論自由確實受憲法保障。在法律許可範圍內，任何人都可以說他認為正確的內容，而不用擔心受到政府迫害。

楊曉川在他的說唱歌曲中所表達的內容，完全屬於言論自由範疇。灣區的中英文媒體都應該深挖一下，楊曉川所說的那個神秘的「大人物」究竟是誰，是只代表自己還是替人出面？如果是後者，那就要調查一下是否涉及侵犯言論自由。

把舊金山所有問題都歸罪於市長一人，當然不公平。但是在民主社會，民選官員被罵是很平常的事。要做人民的父母官，就要有隨時被罵的心理準備。

令人不安的是，楊曉川想要息事寧人，但是有人卻並不想到此為止，反而上綱上線，攻擊他用起源非裔的說唱「加劇了少數族裔的分裂」。

希望布里德市長的支持者和某些非裔社區朋友了解，沒有人針對非裔。楊曉川的歌曲之所以提到市長，只因為她是市長，與她所屬的族裔沒有任何關係。上升到族裔矛盾高度，既不明智，也很危險。

舊金山 裴洛西 華人

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