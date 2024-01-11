準備公民入籍考試 移民局分享5個資源獲取管道

移民局在App Store提供免費下載的USCIS公民學習測試應用程式。（網路截圖）

很多華人 在準備公民入籍考試前會很緊張，有些人甚至花錢報培訓班。其實美國移民局 （USCIS）公民資源中心線上資源很豐富，移民局分享五個準備入籍面試的資源獲取通道，讓大家輕鬆通過考試。

民眾在入籍考試前，可在移民局公民資源中心（https://www.uscis.gov/citizenship-resource-center/civic-assimilation/learn-about-the-citizenship-and-assimilation-grant-program/fy-2020-grant-recipients）獲得資訊指引和解答。

在準備入籍面試前有五個渠道獲取考試材料和資源，首先是可登錄USCIS公民多語言資源頁面，華人民眾可在這裡獲得許多免費的中文學習材料。（https://www.uscis.gov/citizenship/find-study-materials-and-resources/citizenship-multilingual-resources）

其次可訂閱USCIS在YouTube頻道（https://www.youtube.com/user/uscis），觀看許多有關入籍流程、資格要求、練習題及如何在線申請公民身分的影片。

第三個，民眾也可在Google Play或App Store下載免費的USCIS公民學習測試應用程式。 搜尋「USCIS civics test」並確保USCIS是開發者。就可在手機或行動裝置上隨時練習公民問題。蘋果手機應用程式下載連結是https://apps.apple.com/us/app/uscis-civics-test-study-tools/id1216824613。

第四，民眾也可在線上參加公民模擬測試，幫助申請者測試對美國歷史和政府的了解。大家可選擇僅用英語或帶有西語字幕的英語視頻來複習問題。

最後，移民局還準備由美國移民局官員虛擬或親自舉辦的入籍資訊講座，民眾可在https://www.uscis.gov/outreach/upcoming-local-engagements查詢所在地區即將舉行的相關講座。