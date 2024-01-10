國會眾院民主黨文宣 動員少數族裔奪多數席位

民主黨曾經在2018年翻轉國會眾議院，選出了最多元化民意代表，華裔眾議員趙美心（第二排左二）笑得開心。（美聯社）

2024大選啟動，民主黨 國會競選委員會 （DCCC）9日宣佈了一項「賦予人民權力」（P.O.W.E.R. The People）文宣運動，這是一項八位數的投資 ，旨在說服和動員亞太裔（AANHPI）、非洲裔和拉丁裔社區，他們是民主黨聯盟的重要組成部分，幫助奪回眾議院 的多數席位。

「P.O.W.E.R. The People」五個英文字首代表「說服、組織、歡迎、教育、接觸——賦予人民權力」（Persuade. Organize. Welcome. Educate. Reach），這是一項具有歷史意義的八位數投資，重點是說服和動員亞裔美國人、夏威夷原住民/太平洋島民（AANHPI）、非洲裔和拉丁裔選民。

民主黨國會競選委員會指出，為了動員少數族裔社區的參與，民主黨所做的努力將包括在以下方面的投資：研究和民意調查；付費媒體（印刷品、廣播、郵件、電視和數字媒體）區內組織活動；選民保護和教育；反擊旨在混淆、分散和分裂有色人種選民的干擾和錯誤信息，尤其是在網絡上。

民主黨國會競選委員會主席德爾貝尼（Suzan DelBene）指出：「民主黨致力於將負責任的治理帶回眾議院，以便我們能夠繼續開展降低成本、保護和擴大醫療保健以及為選民提供服務等重要工作。我們知道，有色人種選民對民主黨的聯盟至關重要，民主黨國會競選委員會的投資凸顯了我們在有色人種社區關心的問題上持續地與他們接觸的承諾」。