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華裔前海軍下士洩密中共 判27個月監禁

洛杉磯訊
蒙市華裔海軍士官趙文衡因向中國特工洩密，被判27個月監禁。（取材自Michael Lopez/美國海軍資料照片）
蒙市華裔海軍士官趙文衡因向中國特工洩密，被判27個月監禁。（取材自Michael Lopez/美國海軍資料照片）

曾向中國情報官員洩露美軍敏感資料的華裔前海軍下士趙文衡（音譯，Wenheng Zhao，又名Thomas Zhao），8日被聯邦法庭判處27個月監禁。

根據美國司法部（Department of Justice），今年26歲的趙文衡是南加蒙特利公園市（Monterey Park）居民，曾在洛杉磯北部的范杜拉縣（Ventura County）海軍基地服役，入伍前他通過了安全背景調查。除了被判處27個月的監禁外，法官還判其釋放後的兩年受監視（supervised release）。趙文衡在去年10月承認與外國情報官員合謀，以及受賄兩項罪名。

根據該案的聯邦法庭資料，趙文衡在2021年8月至2023年5月間，至少在中國情報員處收取12次，共計約1萬5000元的賄賂。趙文衡在上述期間，偷偷收集並向該名情報人員傳遞美國海軍行動安全、軍事訓練以及軍事設施方面的敏感機密。其中包括美軍在印度—太平洋區域的軍事演習計畫，包括演習具體時間、地點、水陸抵達計畫、軍艦運行以及物資儲備等。還包括位於日本沖繩「地面/空中任務導向雷達系統」的電路圖和設計圖。

趙文衡在洩密過程中，還試圖掩蓋和銷毀他與中國情報官員的關係和往來記錄。趙文衡於2023年8月3日被捕。

此外，去年8月聖地牙哥另一名華裔海軍水兵魏金超(Jinchao Wei Thomas，音譯)也於2023年8月3日被捕，被指控密謀將國防機密信息給中國特工。目前尚不清楚兩人是否向同一名中國情報官員洩密。

華裔 蒙特利公園市 司法部

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