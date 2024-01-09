蒙市槍案周年 來來舞蹈社1/13辦紀念活動

差點也遭槍擊的來來舞蹈社，26日恢復營業。（本報資料照片）

聖蓋博 紀事報報導，2023年除夕夜在蒙市（Monterey Park）發生11死大規模槍擊案，鄰近的阿罕布拉 （Alhambra）來來舞蹈社（Lai Lai Ballroom & Studio）將於13日（週六）舉辦社區紀念活動。

一年前，槍手在蒙市的「舞星」（Star Dance）槍殺11人後，來到距離僅兩哩的來來舞蹈社，負責人蔡班達（Brandon Tsay）發現有人持槍闖入，挺身與槍手搏鬥奪下槍枝，拯救了當時舞廳內民眾的性命，讓一場可能發生的悲劇得以避開。

組織者表示，這場紀念活動旨在強調舞者面對過去的悲傷，繼續聚集在舞蹈社，慶祝亞裔 社區堅忍與團結。蔡班達表示，這場聚會也慶祝社區在復原與康復上取得的進展。

參與活動策劃的組織之一，亞太諮詢和治療中心（Asian Pacific Counseling and Treatment Centers，APCTC）主任吳希拉（Sheila Wu，譯音）表示，隨著事發一週年的鄰近，社區中的焦慮會增加。「所以我們想，我們可在來來舞蹈社舉辦一些活動，讓人們回到所愛的地方，那就是舞蹈，那就是社區。」

社區紀念活動將於13日下午1時至3時，在來來舞蹈社舉行，活動包括演講、健康服務博覽會、舞蹈課程、社區舞會及食物和茶點等。

此外，一直與蔡班達合作創建蔡班達英雄基金（Brandon Tsay Hero Fund）的亞太社區基金會（Asian Pacific Community Fund，APCF），與槍案受害者May May Nhan家人也將臨現場。

亞太社區基金會執行長黃群雁（Chun-Yen Chen）表示，儘管大規模槍案事件發生一年，但親身經歷該事件者，在治癒過程中仍面臨內心掙扎。她說：「大多數亞裔，尤其只會說一種語言的老年人，不習慣出去尋求服務或諮詢。我們將服務擺在他們面前，希望他們在需要時可得到雙語資訊。」