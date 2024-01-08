潛民宅性侵12歲女童 35歲嫌被捕

庫爾富市警方公布的嫌犯照片。（庫爾富市警察局）

1月4日（周四），一名35歲男子在洛杉磯 北部的一個交通站被捕，此前他進入庫爾富市（Culver City）的一戶居民家中，並在臥室對一名12歲女孩性侵犯。

警方在周五上午的新聞發布會上表示，嫌犯名叫馬爾多納多（Marcos Maldonado），離開酒店並登上一輛前往貝克斯菲（Bakersfield）的巴士後，在五號高速公路上被捕。 警方稱，這輛巴士在聖塔克拉里達（Santa Clarita）地區被攔下，嫌犯投降隨即被拘留。

馬爾多納多當時住在洛杉磯市中心的一家飯店，因涉嫌嚴重性侵兒童而被捕。 他目前已被拘留，保釋金125萬元，定於1月8日（周一）提審。警方表示，犯罪現場發現的DNA 證據協助了逮捕過程。 警方補充，沒有證據顯示嫌疑人認識受害者。受害女童的母親出席了周五的新聞發布會，但沒有發言。

12月2日早上7點45分左右，警方接到報告說，一名居住在Blair Hills的女孩在臥室遭到性侵犯。 庫爾富市警方稱，襲擊發生在凌晨2點至3時之間，距離嫌犯於早上7時離開現場數小時。

警方表示，任何了解該犯罪訊息的人請致電310-253-6302，希望保持匿名的知情者可以透過電子郵件發送提示至[email protected]。