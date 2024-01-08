佳音社講座 畢新東談幸福人生

畢新東教授6日應佳音社邀請主講「新年新希望：從心出發」。（記者楊青／攝影）

知名心理學家畢新東6日在「新年新希望：從心出發」新年專題講座中分享：衣食住行滿足，吃喝拉撒睡全無問題，就是幸福人生。他表示，2024新年和e時代一樣充滿變化和挑戰，瞭解現實，接受現實，做好準備並付諸行動，人生就有龍馬精神，新的一年心想事成。

畢新東當天應佳音社邀請，分享新年感悟，60分鐘的講座以談天說地的方式進行，笑談是非成敗，酸甜苦辣，悲歡離合的人生歲月和生命意義，亞凱迪亞 現場和網絡同時進行，近百人旁聽。

他表示，當下時代每個人都需要面對兩個字，一是「變」，快速變遷，變化莫測，今天不知明天事；二是「點」，各種觀點，不同地點，他人的指點等等，每個人都需要不斷學習，與時代一起成長。

人生三部分，身、心、靈三者互動和共鳴非常重要，直接影響到人的幸福感。首先是身體健康，比如新年祝福，大家首先要健康平安；放得下心，也是新年的最美好希望之一，無論是對家人親人或朋友，無論大小事，放下心，非常重要。

他特別提到「情」在人類生命中的重要，以及新一年生活的意義。他表示，每個人在人生中都會體會到人生情感，七情六慾，每天人生中的喜怒哀樂都與情相生相關，所謂古人講「人世間情為何物，直叫人生死相許」。新的一年，每個人在自己的情感世界中依然會面臨各種各樣挑戰，同樣挑戰人們處理情感的智慧。

畢新東也提到很多時候影響人們情感的一個字「怕」，包括對天災人禍、疫情 流行、健康、錢財、人氣、才學、面子的得失，等等，都可能對人產生壓力，造成人們身體健康和心靈愉悅的負面影響。

新的一年很多人計畫滿滿，「忙」成為很多人新一年揮之不去的挑戰。畢新東表示，可以用忘記一些東西，忽略一些時間，看淡一些事情而讓自己減壓，讓身體和心靈都得到休息，從新出發。

他認為，e-時代是從心出發的時代。最好時代可能會出現最壞的環境，最壞的時代也會有最好機會，比如高科技、電子化、人工智能 等等，使得父母與孩子的情感聯結、人與人之間的關係都與傳統越離越遠，甚至親密關係也淡化，個體心理會變得更加孤獨。如何保持自己的幸福人生，全看自己怎麽看，怎麽把握，怎麽行動，危機和機會同生，正是其中道理。