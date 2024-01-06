舞台劇掀蒙市槍案之謎／離故鄉很遠 孤寂長者壓力漸增

導演楊敦平（左），與演員Kaidy Kuna、Lee Chen排練劇碼。（Mel Melcon / Los Angeles Times）

「離故鄉很遠的人，總有些精神問題，畢竟誰能完全克服活在異鄉的生活壓力？」這是角色Linda的台詞。

導演楊敦平正在指導舞在新年夜的演員，如何演出他想呈現的性格。

楊敦平是這部有點爭議的舞台劇 的執行製作人，也是編劇，劇目將在蒙特利公園市 屠殺案的周年紀念日演出，英文與中文兩個版本。

劇情繞著AhGen與Linda開展，兩人在AhGen移民 美國後斷了聯絡。這對情人在30多年後舞星的除夕宴上重逢，接著AhGen告訴Linda這些年他在美國的挫折。

與陳友艮相仿，AhGen也是個移民，他們的精神都備受考驗。AhGen也買了卡車，也以洗地毯為業，他與妻子離婚，一樣沒有小孩，在Dance with New Year's Eve的最後，AhGen與Linda都被槍殺。

2023年1月底，已經清空的舞星內部。（Allen J. Schaben / Los Angeles Times）

楊敦平在事件發生後幾個星期就開始構想將之搬上舞台。

當他提及此事時，舞星的老闆梁卓立馬回絕。數周後，楊敦平再試一次，告訴她這是為了華人與下一代，「我們要讓人們記得」。梁卓最後終於同意。

負責演出的是優優劇團，團長盛壹莉（Angela Sheng）說她和楊敦平前後找了20多人，有生還者也有梁卓。只願透露姓高的生還者也是演出者之一，陳友艮十多年前免費幫她上過課，她能逃過死劫是因為陳友艮中途換彈夾，她才能從側門溜出來。她說，「我想參演，因為這能緩解我的悲傷、鬱結，幫我走出陰影」。

正式演出將分三段：70分鐘的演出、20分鐘的生還者對談，配上槍擊案的新影片、40分鐘的演奏，搭配合唱與舞蹈。

十多台攝影機會全程錄影，以紀錄片拿過金馬獎的楊敦平，希望把演出放上串流平台。

隨著籌備逐漸完成，楊敦平說，蒙特利公園市的華人也分成兩派，支持的希望追思遇害者，反對的覺得舊傷未癒又增新傷。但楊敦平認為，這部戲是為了紀念無端喪命的11個無辜者，他希望大家記得，華裔美國人跟其他人一樣，都是美國的一分子。

他說，「這起槍殺案就發生在我們的家園、我們的鄰里，我們不知道起因，但是他殺了人，這是事實」，「請記得確確實實發生過這件事」。

舞星的梁卓為了展現她的支持，日前還出席了巴沙迪那市的記者會，雖然事件發生時她人不在現場，但是她的哥哥手臂中了兩槍，她也失去了摯友馬名偉與客人。

來自中國的梁卓說，她相信劇團能夠講好舞星的故事，畢竟舞星曾經是華裔的社交據點，演出當天，她應該會出席、表達想法。

優優劇團的盛壹莉說，舞台劇不能解釋陳友艮的動機，但卻可以說明移民的心境，與他們夢碎後的反應。盛壹莉說，這齣劇也在談孤寂，不只是引發了蒙特利公園市的槍擊案，也在事發後48小時又在半月灣市重演，66歲的中國移民趙春利殺害七個人。盛壹莉說，「這些都讓我們警覺到問題的嚴重性」，「我們必須讓大家注意到長者與他們的孤寂」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）