我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流浪紐約街頭留美博士曾任職華爾街 月薪逾10萬美元

北加逾20店家遭砸搶 矽谷阿雅：裝保全、攝影機…還能做什麼

蒙市舞星槍案／消防隊當晚17人出勤 至今2人未歸隊

編譯胡立宗／綜合報導

蒙特利公園市看似已經回到常軌，但對於許多人來說，慘案的印記已然留在心頭，包括第一線的警消；蒙市消防局長Matthew Hallock 說，當晚出勤的17人，還有兩人沒有歸隊。

Matthew Hallock說，儘管局裡提供了同儕諮商與心理輔導，「但同仁難免有過不去的坎」。Matthew Hallock 說，這種事情沒有速效藥可醫，「這起事件對消防員的影響太深了」。

蒙市警察局也差不多。15年的資深警察、巡官Bob Hung是當晚趕到現場的人之一，他和六、七個會講中文的人分別和生還者、家屬、路人談話，因為他們不懂英語，或是講中文、廣東話比較踏實。

狼藉不堪的室內，他聽到手機此起彼落地響，但是主人已經不能再接電話了。

局長Scott Wiese事發後的工作之一就是，確保每個人都有好好休息，所以他和那一晚出勤的人都做了個別談話，了解他們的感受。

Scott Wiese 說，「每個人都很激動，他們都是人啊，沒有人經歷過這種程度的震撼」，「他們也知道此事會對社區產生多大衝擊」。

接下來的幾個月，每個人都有不同的療傷方式，有些人跟家人談，有些跟同事聊，還有一些根本不提。局長說，每個人都能接受心理諮商，也有同儕協助，多數人都接受了。

槍擊事件後，沒有人離開警局；就算警局願意，也沒有人請長假。局長承認，大家永遠不會知道槍殺案背後的原因。

Scott Wiese 說，「我們怎麼猜都可以」，「但沒有人能夠真的知道，因為沒有人有機會跟陳友艮說話。」

巡官Bob Hung說，人想找答案很正常，但事隔一年，他希望同仁多想想那些失去摯親的人。「我們承受的其實很少，與那些遺屬相比的話」。

（原文來自洛杉磯時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）

蒙特利公園市 洛杉磯 槍擊

上一則

南加寶爾博物館巧克力節 7日登場

下一則

回收兌現 今年納入玻璃酒瓶

延伸閱讀

世報年節展╱活力元極舞 越跳越健康

世報年節展╱活力元極舞 越跳越健康
舞廳槍擊震撼 蒙市去年「維基百科」熱搜26.9萬次

舞廳槍擊震撼 蒙市去年「維基百科」熱搜26.9萬次
NBA／太陽3巨頭 3度合體奪首勝 布克讚比爾歸隊活絡進攻

NBA／太陽3巨頭 3度合體奪首勝 布克讚比爾歸隊活絡進攻
世報年節展╱蒙市「金齡排舞」 熱力十足迎新年

世報年節展╱蒙市「金齡排舞」 熱力十足迎新年
「舞星」槍案周年 蒙市1/21燭光守夜

「舞星」槍案周年 蒙市1/21燭光守夜
「舞星」槍案週年祭 蒙市1/21燭光守夜

「舞星」槍案週年祭 蒙市1/21燭光守夜

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
一些華人盜竊技術手段走「智慧型」路線，專門鎖定高價電器或3C產品，通過偽造商品條形碼，讓高價單品秒變變低價。圖為價格標籤示意圖（記者張宏╱攝影）

華人「智慧型」犯罪 高價商品低價買 玄機是...

2024-01-02 21:49
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
新年前夕，聖蓋博鬧市區發生一起「詭異」車禍。（讀者提供）

南加華人區詭異車禍 亞裔翁「神」操作釀禍

2024-01-03 18:40
上百名暴徒洗劫洛縣康普頓市Ruben’s麵包和墨西哥食品店。（KTLA 5）

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

2024-01-05 15:50

超人氣

更多 >
影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了

影╱留美博士流浪紐約街頭16年？復旦校友會確認了
洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?

洛縣上百暴徒哄搶麵包店 商家怒問政府管不管?
抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免

抽查超市85種食品 幾乎全含塑化劑…只有這1款倖免
網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍

網紅保溫杯Stanley限量款遭瘋搶 轉賣價竟翻四倍
可靠、問題少 這10款車你應買二手車

可靠、問題少 這10款車你應買二手車