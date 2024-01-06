蒙市舞星槍案／消防隊當晚17人出勤 至今2人未歸隊

蒙特利公園市 看似已經回到常軌，但對於許多人來說，慘案的印記已然留在心頭，包括第一線的警消；蒙市消防局長Matthew Hallock 說，當晚出勤的17人，還有兩人沒有歸隊。

Matthew Hallock說，儘管局裡提供了同儕諮商與心理輔導，「但同仁難免有過不去的坎」。Matthew Hallock 說，這種事情沒有速效藥可醫，「這起事件對消防員的影響太深了」。

蒙市警察局也差不多。15年的資深警察、巡官Bob Hung是當晚趕到現場的人之一，他和六、七個會講中文的人分別和生還者、家屬、路人談話，因為他們不懂英語，或是講中文、廣東話比較踏實。

狼藉不堪的室內，他聽到手機此起彼落地響，但是主人已經不能再接電話了。

局長Scott Wiese事發後的工作之一就是，確保每個人都有好好休息，所以他和那一晚出勤的人都做了個別談話，了解他們的感受。

Scott Wiese 說，「每個人都很激動，他們都是人啊，沒有人經歷過這種程度的震撼」，「他們也知道此事會對社區產生多大衝擊」。

接下來的幾個月，每個人都有不同的療傷方式，有些人跟家人談，有些跟同事聊，還有一些根本不提。局長說，每個人都能接受心理諮商，也有同儕協助，多數人都接受了。

槍擊 事件後，沒有人離開警局；就算警局願意，也沒有人請長假。局長承認，大家永遠不會知道槍殺案背後的原因。

Scott Wiese 說，「我們怎麼猜都可以」，「但沒有人能夠真的知道，因為沒有人有機會跟陳友艮說話。」

巡官Bob Hung說，人想找答案很正常，但事隔一年，他希望同仁多想想那些失去摯親的人。「我們承受的其實很少，與那些遺屬相比的話」。

（原文來自洛杉磯 時報，撰稿記者為Summer Lin、Jeong Park、Brittny Mejia。）