華美銀行基金會 扶持少數族裔電影人
華美銀行基金會（East West Bank Foundation）4日宣布，聯合非營利組織聖丹斯協會（Sundance Institute）和Gold House建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」（One House Filmmakers Fund），為被長期忽視的少數族裔電影製作人提供絕對充足的融資及培訓資源，幫助他們提升影響力。
基金公佈首批獲得資助的十名電影製作人，Gold House是這項基金主導機構。該組織是文化生態的引領者，致力於整合、投資與支持亞太裔創作人和公司。華美銀行基金會是華美銀行下屬慈善機構，參與支持這項基金的成立，不僅進一步提高該行在娛樂產業中的影響力，同時還為來自不同背景的創作者提供舞台，鼓勵他們創造具有影響力的文化對話。
一直以來，少數族裔電影製作人在娛樂產業中往往遭受忽視，面臨融資難的問題。根據洛杉磯加大（UCLA）發佈的「2022年好萊塢多元文化報告」 ( 2022 Hollywood Diversity Report)，少數族裔在美國人口數量中佔比超過42%，但僅有三分之一的導演是有色人種，而他們所執導的電影預算大多不超過2000萬元。
各類報告顯示，若幕後製作團隊擁有多元文化背景，幕前演員陣容通常也會同樣呈現多元化。而演員多元化的電影，在票房表現方面通常會優於演員族裔單一的作品。這種現象顯示出市場對於多元化故事內容的迫切需求。
華美銀行董事長兼最高執行長吳建民 (Dominic Ng) 表示，很榮幸能以創始合夥人身份支持創建One House電影製作人基金。華美銀行十分重視在娛樂、藝術等各行業中推廣多元化與包容性，透過鼓勵來自不同文化背景電影製作人創作內容，能有效地在不同社區和族裔間搭建溝通的橋樑，促進文化交流與相互理解。
聖丹斯協會藝術家加速器計劃總監Hajnal Molnar-Szakacs表示，自成立至今的40多年中，聖丹斯協會始終致力於幫助藝術家創作貼近真實生活的故事。很高興能有機會與Gold House合作，為劇情片和紀錄片的多元文化電影製作人提供必要的資金，協助其推廣作品，並提升不同族裔在台前幕後工作中的影響力。
Gold House創意平等基金（Creative Equity Fund）總經理Christine Yi表示，感謝華美銀行基金會在資金上的慷慨支持，及頂尖多元文化機構的參與。他們因此能投入龐大的資本和資源，創建全球首個集投資和人才培養為一體的綜合平台，培養下一代優秀多元文化電影製作人。
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