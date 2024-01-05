華美銀行基金會 扶持少數族裔電影人

華美銀行基金會聯合聖丹斯協會和Gold House建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」，圖為首批獲得資助的十名電影製作人，覆蓋多個族裔。（華美銀行提供）

華美銀行基金會（East West Bank Foundation）4日宣布，聯合非營利組織聖丹斯協會（Sundance Institute）和Gold House建立「聖丹斯協會ONE HOUSE電影製作人基金」（One House Filmmakers Fund），為被長期忽視的少數族裔電影製作人提供絕對充足的融資 及培訓資源，幫助他們提升影響力。

基金公佈首批獲得資助的十名電影製作人，Gold House是這項基金主導機構。該組織是文化生態的引領者，致力於整合、投資 與支持亞太裔創作人和公司。華美銀行基金會是華美銀行下屬慈善機構，參與支持這項基金的成立，不僅進一步提高該行在娛樂產業中的影響力，同時還為來自不同背景的創作者提供舞台，鼓勵他們創造具有影響力的文化對話。

一直以來，少數族裔電影製作人在娛樂產業中往往遭受忽視，面臨融資難的問題。根據洛杉磯加大 （UCLA）發佈的「2022年好萊塢多元文化報告」 ( 2022 Hollywood Diversity Report)，少數族裔在美國人口數量中佔比超過42%，但僅有三分之一的導演是有色人種，而他們所執導的電影預算大多不超過2000萬元。

各類報告顯示，若幕後製作團隊擁有多元文化背景，幕前演員陣容通常也會同樣呈現多元化。而演員多元化的電影，在票房表現方面通常會優於演員族裔單一的作品。這種現象顯示出市場對於多元化故事內容的迫切需求。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民 (Dominic Ng) 表示，很榮幸能以創始合夥人身份支持創建One House電影製作人基金。華美銀行十分重視在娛樂、藝術等各行業中推廣多元化與包容性，透過鼓勵來自不同文化背景電影製作人創作內容，能有效地在不同社區和族裔間搭建溝通的橋樑，促進文化交流與相互理解。

聖丹斯協會藝術家加速器計劃總監Hajnal Molnar-Szakacs表示，自成立至今的40多年中，聖丹斯協會始終致力於幫助藝術家創作貼近真實生活的故事。很高興能有機會與Gold House合作，為劇情片和紀錄片的多元文化電影製作人提供必要的資金，協助其推廣作品，並提升不同族裔在台前幕後工作中的影響力。

Gold House創意平等基金（Creative Equity Fund）總經理Christine Yi表示，感謝華美銀行基金會在資金上的慷慨支持，及頂尖多元文化機構的參與。他們因此能投入龐大的資本和資源，創建全球首個集投資和人才培養為一體的綜合平台，培養下一代優秀多元文化電影製作人。