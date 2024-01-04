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「金花鼠和小朋友」 兒童雙語書 寓教於樂

記者丁曙／阿罕布拉市報導
杜英慈出版中英雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花鼠和小朋友」的封面。（受訪者提供）
杜英慈出版中英雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花鼠和小朋友」的封面。（受訪者提供）

阿罕布拉學區成人教育總校長杜英慈（Loretta Huang），聖誕節前夕出版了一本兒童雙語讀物「Chipmunks and Little Friends金花鼠和小朋友」，書中包括英文、中文正體和中文簡體，提供3-8歲（最佳學習語言年齡）的兒童學習中文和英文，寓教於樂，受到了同行肯定和家長孩童的歡迎。

杜英慈介紹，這本書收集了有關動物、自然、環保的故事，幫助兒童學習英文、正體中文和簡體中文。在學習語言的同時，了解關愛和保護生活環境的知識，並且欣賞動物和自然界的和諧之美。例如，書中描述兩隻金花鼠準備好了等待遊客的到來，當它們吃完遊客遞給的食物後，想到了一個好方法把多餘的食物收藏起來，而且還清潔了周圍的環境。

杜英慈是一位有數十年英語教學經驗的專家，她說，這本書的特色是適合兒童學習標準的中英兩種語文，故事中穿插智慧之語，介紹動物的有趣知識，培養兒童的聽說讀寫的能力，還帶動了家長和孩子們的互動，以及開發兒童藝術創作觀察及社交天分。書中有一定難度的英文詞彙都用斜體字註明，並用粗體字標記正確的知識。書中多幅生動有趣的插圖也都是青少年創作，有寫實、描繪和電子構圖。

兒童中英雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花...
兒童中英雙語讀物「Chipmunks and Little Friends 金花鼠和小朋友」的背面。（受訪者提供）

杜英慈說，自己花了很多時間和精力完成了這本兒童讀物，聖誕節前夕在亞馬遜（Amazon）網站推岀，獻給有興趣學習中英文的所有兒童，期望輔助他們學好英文和中文，也希望家有幼童的朋友們知道這個訊息。

前聯邦教育部助理副部長張曼君（Marina Tse）讚揚，杜英慈出版學習中英文的雙語書籍，也是一份新年的愛心禮物，並祝賀她達成了教育家的心願。

目前這本書在Amazon出售，讀者可以上網 amazon.com 查詢「Chipmunks and Little Friends金花鼠和小朋友」訂購。

聖誕節 Amazon 阿罕布拉

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