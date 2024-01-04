華人精神科醫生出書 分享在美當醫生經歷

作為一名在美國從業20多年的精神科醫師，楊軍一直想寫一本精神科科普書。（記者張宏／攝影）

華人 精神科醫師楊軍（筆名楊伊德），日前在中國人民大學出版社出版「我在美國當精神科醫生」一書，分享他在美國當精神科醫師20多年的經歷。楊軍表示，這本書他試圖用淺顯易懂語言，讓大家了解精神學科，在精神科絕大多數臨床病例都是常見的憂鬱症 和焦慮症等情緒障礙疾病，而真正有精神症狀的病人，不到臨床病例的十分之一。

作為一名在美國從業20多年的精神科醫生，楊軍即使過生日，也常在問診中度過。他說，這些年接診過上萬病患，見過太多人性的黑暗與脆弱。很多人一直搞不清楚精神科和神經科的區別。其實最簡單區分兩者的方法，是精神科調整的是人體的神經認知功能，而神經科治療的是具體的神經損傷病變。

對精神疾病，社會大眾有誤解，病人也無所適從，求治往往摸不清門路，導致神經內科往往成為精神病患尋求協助的第一科。神經內科的醫師，因此不得不承擔部分精神科治療的責任。

華人精神科醫生楊軍（筆名楊伊德）在中國出版「我在美國當精神科醫生」。（微信讀書截圖）

他一直想寫一本精神科的科普類書籍，如今終於如願以償。「我在美國當精神科醫師」，這本書收集18個臨床故事，每個故事前會有一兩個鋪墊的小故事。他希望透過這些故事，給廣大讀者科普心理疾病診斷和治療相關知識。

楊軍說，他也曾患上長期焦慮症，常出現睡眠麻痹。那一段日子真是過得很痛苦。為生存，他無法放棄專業。專業上越精深，科學研究責任越重，心靈掙扎和矛盾就越嚴重。後來他終於放棄不太適合的研究工作，轉行成為臨床醫學工作者。