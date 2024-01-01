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玫瑰碗嘉年華為遊行、球賽暖身 活力四射熱鬧非凡

記者子為／巴沙迪那市報導
為給玫瑰花車遊行和玫瑰碗足球賽預熱，主辦方12月31日舉辦玫瑰碗嘉年華。(主辦方提供）
為給玫瑰花車遊行和玫瑰碗足球賽預熱，主辦方12月31日舉辦玫瑰碗嘉年華。(主辦方提供）

萬眾期待的玫瑰花車遊行（Rose Parade）和玫瑰碗橄欖球賽（Rose Bowl Game），將於1月1日在巴沙迪那市舉行，為給這兩場盛事預熱，主辦方12月31日舉辦玫瑰碗嘉年華(Rose Bowl Bash)。現場有趣味遊戲和精采表演，讓民眾提前感受節日氣氛。

玫瑰碗嘉年華31日上午11時開始，直到下午5時，地點在玫瑰碗體育場的Lot K。該活動免費向公眾開放，並提供部分免費停車位。31日中午12時，儘管烏雲密布，仍有不少民眾來到現場參與嘉年華。現場有不少娛樂活動，包括布置精美的拍照打卡地、動感DJ音樂及各種商家贈品發放等。不少民眾身穿大學校服或帶有玫瑰標誌的衣裝，在現場與親朋好友共度好時光。

中午12時，密西根軍樂隊帶來了活力十足的表演。(取自@umichband）
中午12時，密西根軍樂隊帶來了活力十足的表演。(取自@umichband）

昨日還有兩場精采絕倫的樂隊表演，其中在中午12時，密西根大學樂隊（Michigan Marching Band）帶來活力十足的表演，不少密西根大學的校友趕到現場欣賞和支持該表演。下午2時30分，來自阿拉巴馬大學的百萬美元樂隊（Million Dollar Band）也進行表演，吸引不少民眾駐足。嘉年華現場，還能看到青春活力的啦啦隊表演，為活動注入熱情。

除表演外，現場還提供能暢飲啤酒的小花園、趣味小遊戲和各式玫瑰碗比賽周邊。球迷還可以參加拍照活動，有機會與玫瑰碗比賽的獎杯（Rose Bowl Game Leishman Trophy）合影。

玫瑰碗

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